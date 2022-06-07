«Я ж за вас потерял в атаке глаз!»: брат Мустафы Найема почти ослеп после ранения на Донбассе

07.06.2022  09:47 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, Дзен, Донбасс, Киев, Общество, Политика, Украина
Новости Украины

Украинский адвокат-майданщик Маси Найем, брат известного подстрекателя госпереворота в Киеве Мустафы Найема, раненый в голову на фронте в районе Северодонецка, пришел в сознание. Об этом сообщил он сам в соцсети.


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Маси Найем сокрушается, что в ходе атаки лишился одного глаза, а вторым видит плохо.

Фотографию Маси Найем выекладывать постеснялся. Утверждает, что таким он себе не нрвится.

«Больше переживаю за своего друга, он все ещё в коме», – дополнил Найем.

Напомним, ранее Мустафа Найем написал, что его брата Маси ранили на фронте. Он жив, но у него тяжелое осколочное ранение головы.

«Сейчас его состояние все ещё тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении», – написал Найем-младший.

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