«Я же голосовал за незалежность!»: Украина благодарит русских статусом унтерменшей

23.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Миллионы этнических русских, проживавших в УССР, в 1991 году поддержали обещания украинских сепаратистов о скором наступлении благополучия как во «второй Франции» и проголосовали за выход из состава Советского Союза. Однако украинское самостийное государство ответило неблагодарностью – русские объявлены национальным меньшинством, их права грубо нарушаются.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» посетовал экс-депутат Верховной рады от «Оппоблока» Евгений Балицкий, пожаловавшись на новый закон, который предусматривает закрытие русских школ, но делает поблажки для венгров, поляков и т.п., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно новой редакции закона, у нас три будет (градации соблюдения языковых прав граждан, – ред.) – украинский, языки коренных народов (я не понимаю, почему татар назвали индейцами какими-то, что они коренные народы. Это что значит?) И нацменьшинства. Это русские и так далее.

Ну, с каких это пор мы стали нацменьшинствами? С какого перепуга? Мы строили страну так же, мы воевали за эту страну, мы развивали, мы голосовали за независимость. Почему вдруг мы стали нацменьшинствами в своей стране, на своей земле? Даже не коренными народами, как татары, и уж не говоря про щирых украинцев», – сокрушается Балицкий.