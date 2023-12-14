«Я же пожертвовала карьерой!» – Лобода шокирована тем, что на Украине не оценили её разрыв с Россией

Певица Светлана Лобода пожаловалась на украинские СМИ и интернет пользователей, которые вместо того, чтобы хвалить её за сделанный в пользу Украины выбор, транслируют «хейт» «российской пропаганды».

Об этом в интервью BBC заявила украинская певица и русофобка Светлана Лобода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С любого моего интервью делают сенсацию, вычленяют определённые фразы, компонуют. Думаю, не только со мной такое, у Макса Галкина та же ситуация – у людей, которые вещают, которые имеют свою позицию, которая кому-то невыгодна. Русская пропаганда работает просто феноменально! И, к сожалению, часто украинские СМИ подхватывают то, что пишет русская пропаганда. Мне бы очень этого не хотелось, но так происходит, потому что это приносит заработки, клики. Там тебя уничтожают, потому что ты не согласился играть по их правилам, не остался у них в стране и не остался поддерживать их, а здесь ты не можешь понять, то есть – в чём тогда суть?! В чём суть того, что ты борешься за свою страну, за своих людей, за свою команду. Я не совсем понимаю, почему мы не можем поддерживать друг друга», – причитала Лобода.

Она допустила, что на Украине тяжёлая ситуация, люди находятся в стрессе и срывают злость на знаменитостях, однако в отношении неё, считает певица, это несправедливо.

«Думаю, такая ситуация в стране, что людям настолько тяжело, настолько сложно, и нервная система ни одного человека не может выдержать, что происходит, у всех непонимание, что будет дальше. Поэтому многие известные личности, они как груша, которая висит, которую можно пару раз ударить или высказаться о ней. Или сказать: «ой, да что она там помогает, ой, да что она такого сделала, ой, она через три дня высказалась, поздно». Вместо того, чтобы сказать: «блин, она крутая, она пожертвовала своей карьерой, она поддерживает страну, она не осталась там, как остальные украинские артисты, которые живут там, работают и делают вид, что ничего не происходит». Но ведь это же ценно!» – плакалась «зирка».

Отметим, зарабатывавшая в России все 8 лет после майдана певица со скандалом и оскорблениями покинула РФ после начала СВО, сейчас с семьёй живёт в Риге.