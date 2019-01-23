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23.01.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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«Я жить хочу» – украинский десантник сдался в плен, испугавшись сигнальной мины

Военнослужащие ДНР предотвратили попытку прорыва на территорию республики украинской диверсионно-разведывательной группы, взяв в плен одного военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пресс-служба НМ ДНР уже сообщала о том, что за последнее время украинские военнослужащие трижды проводили подготовительные мероприятия для обеспечения действий диверсионно-разведывательных групп в зоне ответственности 93-й механизированной бригады северо-восточнее Авдеевки. После провала всех трёх попыток, командующий оккупационными силами Наев выразил своё крайнее недовольство некомпетентностью лидеру этого формирования Клочкову и решил сменить направление действий», – рассказал Безсонов.

По его словам, вчера под покровом темноты на Мариупольском направлении диверсионная группа из 79-й десантно-штурмовой бригады в количестве четырех военнослужащих предприняла попытку скрытно приблизиться к позициям НМ ДНР, однако нарвалась на сигнальную мину.

«Трое военнослужащих незамедлительно бежали, бросив своего сотоварища, который от страха вспомнил русский язык и начал жалобно кричать: «Не стреляйте! Я сдаюсь! Не хочу умирать!». Такие нынче украинские десантники, «бесстрашные» и «самоотверженные», впадающие в ступор от срабатывания сигнальной мины», – рассказал официальный представитель оборонного ведомства.

Бойцы НМ ДНР подобрали представителя «элитного» десантного подразделения ВСУ и сейчас он находится в плену.

«Уверен, что в скором времени мы услышим от командования оккупационных сил сообщение об очередном дезертире, сбежавшем со своей позиции или герое, якобы «погибшем» при фейковом обстреле», – резюмировал Безсонов.

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