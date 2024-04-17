«Я живу в страхе, а предатель Пономарев спокойно гуляет по ЕС» – покинувший Украину Волошин

Максим Столяров.  
17.04.2024 10:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецслужбы, Украина


Российским спецслужбам давно пора проявить себя на территории Украины и стран НАТО, и организовать ликвидацию террористов и бежавших предателей.

Об этом на канале «PolitWera» заявил бежавший в Россию бывший депутат Верховной рады Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российским спецслужбам давно пора проявить себя на территории Украины и стран НАТО, и организовать...

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«Я хотел бы, чтобы СБУ была признана террористической организацией, со всеми последствиями. Чтобы они не гуляли спокойно вдоль линии фронта, зная, что ничего не прилетит, как сейчас делает Зеленский, и что всех шокирует. Почему высокопоставленные украинские начальники приезжают в зону действия российской артиллерии, и гуляет там себе спокойно?

Почему с российской стороны можно попытаться убить любого, а с украинской стороны до сих пор не было ни одного взрыва, ни одного чиновника? Я убеждён, что российские спецслужбы могут это делать лучше, чем украинские. Но до сих пор никого не взорвали, ракета не прилетела», – сказал Волошин.

«Почему такие как я, как уже убитый Кива, должны жить под этим, а предатели Пономарев и компания должны спокойно гулять по Европе, и не переживать? Если война, так война. И хотелось бы, чтобы мы в первую очередь целили по тем, кто призывает и организует теракты», – добавил экс-депутат.

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