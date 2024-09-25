«Я знаю как!» – Кондолиза Райс задумала рассорить страны «Оси зла»

Вадим Москаленко.  
25.09.2024 23:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Страны западного блока должны рассорить «Ось зла», играя на противоречиях между Китаем, Россией, Ираном.

Об этом в интервью каналу «AtlanticCouncil» заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока должны рассорить «Ось зла», играя на противоречиях между Китаем, Россией, Ираном....

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«Когда я смотрю на «Ось зла», состоящую из Китая, России, Ирана и Северной Кореи, я слышу, как люди говорят: «Что мы можем сделать, чтобы их разъединить?». Я считаю, что нужно наоборот, объединить их, и заставить столкнуться с последствиями того, что у них не так уж много общего.

Вы действительно думаете, что русским нравится, что Китай вытесняет их из Центральной Азии? Никто из них не доверяет Северной Корее, хотя заявление Владимира Путина о том, что российские дети будут отдыхать в лагерях Северной Кореи, звучит почти как насмешка. Вы думаете, им нравится то, что хуситы делают с морскими путями при поддержке Ирана?», – рассуждала Райс.

«Напомню, что Южная Корея была довольно сдержанной в поддержке Украины. Говорили, что даже когда они поставляли боеприпасы, делали это через посредников. Так вот, когда Путин направился в Северную Корею, он сделал свой выбор.

Давайте заставим их сделать этот выбор. Китайские банки, которые поддерживают помощь России, не должны остаться безнаказанными», – добавила она.

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