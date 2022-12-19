Яблочко от яблони: Дочка Пугачёвой спровоцировала скандал

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Дочь скандально бежавшей из России певицы Аллы Пугачевой – артистка Кристина Орбакайте попала в скандал, который уже неделю обсуждают в сети. В отличие от матери, Обракайте не устраивала демаршей по поводу СВО, что позволяло ей активно сниматься в проектах на федеральных каналах. В частности, в телеконкурсе «Дуэты» на «Россия-1».

В последнем выпуске программы она выступила вместе с Игорем Николаевым – композитором, написавшим много песен для Пугачевой. Вместе они исполнили композицию из репертуара «примадонны» «Последний поцелуй».

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Однако зрителей возмутил выбор не песни, а цветов костюмов исполнителей. Орбакайте была ярко-желтом платье, а Николаев – в голубом костюме. Многие сочли это политической провокацией.

«Все чаще вспоминаю замечательные фильмы нашего детства о Гражданской: «Чей флаг-то сегодня вешать? Чья власть-то в городе?». Видимо, в какую дверь входили, через ту и выходить приходится. Придется потреблять творчество «записных» патриотов. Вообще, гаденько это все», – заявила певица Ольга Кормухина.

«В «черный список» паскуд. Не пускать в эфир, запретить концерты. Объявить иноагентами и выгнать из страны!» – написал в своем ТГ-канале глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов.

А вот экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков полагает, что отвечать нужно и руководству телеканала.

«А генеральный директор телеканала «Россия-1» Антон Златопольский не хочет продолжить карьеру в Израиле или США? Это было бы более уместно, чем его нынешний статус», – комментирует бывший парламентарий.

Сразу после своего скандального выступления на ТВ Орбакайте отправилась в США, где давно живет со своим очередным мужем Михаилом Земцевым и их дочерью Клавдией, которая не говорит по-русски.

В Нью-Йорке дочь Пугачевой проводит время с беглой артисткой театра «Современник» Чулпан Хаматовой, которая, видимо, отчаялась выучить латышский, и другими русофобами: рок-певцом Максом Покровским и режиссером Александром Молочниковым.

Однако после этого Орбакайте, скорее всего, вернется в Россию, потому что только здесь певица с сомнительными вокальными данными может хоть что-то заработать. Весь этот год она не только дисциплинированно отмалчивалась на тему СВО, но даже выступила в Крыму –в гостинице «Мрия», которая принадлежит так и не пришедшему на полуостров «Сбербанку».

Демарш матери двояко повлиял на гастрольную деятельность Кристины. С одной стороны, как говорит ее концертный директор Сергей Лавров, гонорары Орбакайте после скандального отъезда Пугачевой сильно снизились, ее опасаются приглашать. С другой стороны, дочка сейчас активно, как может, исполняет песни матери, которые помнят и любят пожилые женщины, и это позволяет делать сборы.

Известная журналистка Наталья Радулова обратила внимание на то, что Орбакайте лайкает все посты Пугачевой в соцсетях, в частности и самый скандальный, где престарелая певица обозвала россиян холопами и рабами.

«Американская гражданка Кристинка Орбакайте активно лайкает маменьку, когда та называет нас холопами, рабами и продажными тварями, но петь на федеральном канале «Россия 1» не забывает. Приедет из своих США, денег наших нагребёт — и назад, обсуждать какие мы твари», — написала Радулова.

Музыкант-скрипач Петр Лундстрем из Донецка считает инцидент с Орбакайте и Николаевым показательным.

«Вы понимаете, что это война внутри страны? И сторона наших врагов поддерживается чиновниками от культуры и частью политической элиты страны», – полагает донбасский музыкант.