«Яблочница», дискредитировавшая российскую армию, хочет сажать за призывы к ядерной войне

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Фракция партии «Яблоко» в законодательном собрании Карелии внесла на рассмотрение проект федерального закона об установлении уголовной ответственности за публичные призывы к применению ядерного оружия, а также за пропаганду его применения.

Об этом сообщается на официальном партийном сайте «Яблока», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Уверены, что цивилизация за пять тысяч лет своего существования выработала гуманные способы разрешения любых межгосударственных конфликтов», – прокомментировала законопроект его автор депутат Эмилия Слабунова.

Она предлагает штрафовать за призывы к ядерной войне на сумму от 100 тысяч до миллиона рублей или сажать в тюрьму на 5 лет.

Недавно на Слабунову было возбуждено административное дело о дискредитации российской армии из-за выступления на заседании комитета заксобрания по образованию.

«Важно, чтобы налоги тратились не на военные операции там специальные, на специальные и всякие разные, а на строительство школ», – вещала Слабунова.

Кроме того, она критиковала в соцсетях решение о проведении в России частичной мобилизации.

Ранее с законопроектом о привлечении к ответственности за призывы к ядерной войне выступила фракция «Яблока» в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Проект в целом аналогичен карельскому, только сажать предлагают на 3 года.