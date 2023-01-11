«Яблочница», дискредитировавшая российскую армию, хочет сажать за призывы к ядерной войне

Елена Острякова.  
11.01.2023 23:09
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Фракция партии «Яблоко» в законодательном собрании Карелии внесла на рассмотрение проект федерального закона об установлении уголовной ответственности за публичные призывы к применению ядерного оружия, а также за пропаганду его применения.

Об этом сообщается на официальном партийном сайте «Яблока», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фракция партии «Яблоко» в законодательном собрании Карелии внесла на рассмотрение проект федерального закона об...

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«Уверены, что цивилизация за пять тысяч лет своего существования выработала гуманные способы разрешения любых межгосударственных конфликтов», – прокомментировала законопроект его автор депутат Эмилия Слабунова.

Она предлагает штрафовать за призывы к ядерной войне на сумму от 100 тысяч до миллиона рублей или сажать в тюрьму на 5 лет.

Недавно на Слабунову было возбуждено административное дело о дискредитации российской армии из-за выступления на заседании комитета заксобрания по образованию.

«Важно, чтобы налоги тратились не на военные операции там специальные, на специальные и всякие разные, а на строительство школ», – вещала Слабунова.

Кроме того, она критиковала в соцсетях решение о проведении в России частичной мобилизации.

Ранее с законопроектом о привлечении к ответственности за призывы к ядерной войне выступила фракция «Яблока» в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Проект в целом аналогичен карельскому, только сажать предлагают на 3 года.

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