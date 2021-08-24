«Яблочного» иноагента окончательно отстранили от выборов

24.08.2021 08:17 (Мск), Москва, Елена Острякова

Первый апелляционный суд отказал кандидаты в депутаты Госдумы РФ от либеральной партии «Яблока» Льву Шлосбергу в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Московского городского суда об отмене его регистрации по Ховринскому одномандатному округу Москвы.

Ранее его уличили в поддержке экстремистских организаций в России. А также он является учредителем НКО, признанных в России иностранными агентами.

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«Наши политические противники уверены, что если я буду в избирательном бюллетене, то я выиграю эти выборы. Они в этом уверены настолько, что уже не обеспокоены законностью решений, продавленных через суды. Главная же причина в том, что те политические силы, которые формируют новый состав Госдумы, хотят сформировать ее состав из шипящих согласных звуков. А я по их спискам прохожу по категории гласных. Допустить гласные буквы в следующий созыв эти люди категорически не хотят», – сказал Шлосберг.

При организации незаконных митингов в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального Шлосберг координировал действия толпы на несанкционированной акции в Пскове 23 января. В тот день его задержала полиция.

Помимо экстремистских структур Навального, Шлосберг давно и плотно сотрудничает с иностранными фондами и дипломатами. В 2017 году он неофициально встречался с тогдашним послом США в РФ Джоном Теффтом. Они обсуждали перспективы протестного движения в нашей стране.

В июле прошлого года Шлосберг тайно встречался с польским консулом Агнешкой Гуральской – известной русофобкой. Зимой 2013-2014 годов она принимала непосредственное участие в «евромайдане» в Киеве, а минувшей зимой участвовала в незаконных митингах навальнистов, за что была выслана из РФ и признана персоной нон-грата.

Перед выборами в Госдуму 2016 года депутат запрашивал у Нидерландов деньги на свою газету «Псковская губерния». Это стало известно после публикации в Сети письма издателей и учредителей газеты в посольство европейской страны. Под заявкой, где указана сумма в 5,4 млн рублей, стояла подпись Шлосберга.

В разные годы яблочник получал деньги от NED и Фонда Сороса. Обе эти организации внесены в российский стоп-лист.

В федеральной списке «Яблока» по-прежнему остается Андрей Пивоваров, возглавлявший структуру беглого олигарха Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Сейчас Пивоваров находится в СИЗО. Он задержан в рамках в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 284.1. УК РФ – «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности».