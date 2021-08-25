«Яблоко» и украинские националисты провели в Новосибирске акцию ко Дню «незалежности»

Сторонники российской либеральной партии «Яблоко» и члены местного «Конгресса украинцев Сибири» провели акцию ко Дню т.н. «независимости Украины» в центре Новосибирска. Фотографии своего перформанса они опубликовали в блогах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В руках у участников были плакаты с надписями: «Украина, Сирия, Африка. Когда мы подумаем о своей стране», «Мир и процветание Украине. Власть, хватит воевать!», и др.

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Примечательно, что полицейские наблюдали за происходящим издалека, не мешая украинским майданщикам проводить мероприятие.

«Новосибирск (Сибирь). С Днем Независимости Украины! Слава Украине!» – написал в своем блоге глава Конгресса украинцев Сибири Сергей Иващенко.

«В двенадцать на разведку на площадь вышли Сергей и Светомир, и сине-желтым флагом напомнили, что в Украине праздник – День Независимости Украины. В половине третьего на прогулку по городу вышел и я. Прекрасным спутником стало «Громадське радио». Так, слушая праздничный репортаж о параде, добрался до центральной площади города. Это было необычно! Под ритм барабанов слышать, как шагает украинская армия и, в то же время стоять, под украинским флагом в центре Cибири. Нас было немного (да еще и в разных местах площади), но среди нас был в тельняшке! Спасибо сторонникам партии «Яблоко» и другим умным людям, которые хотят мира и благополучия Украины», – добавил еще один участник мероприятия Олег Москалишин.