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26.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Скандал
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«Яблоко» поддерживает геев, но голосовать они будут за «личности»


Партия «Яблоко» – главная политическая сила в России, которая поддерживает гомосексуалистов.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим про выборы, мол, ЛГБТ-сообщество не представлено. Это абсолютная неправда. ЛГБТ-сообщество представлено. Партия «Яблоко» в своих предвыборных программах и в документах. И в их руководстве находятся представители этого сообщества. Они выдвигают определенные идеи и требования и привлекают определенных активистов», – сказал Трунов.

«Феминистка и политеса», ЛГБТ-активистка Татьяна Сухарева заявила, что геи в России не могут баллотироваться в депутаты.

«Сейчас попытка баллотироваться в Госдуму хоть представителям ЛГБТ, хоть феминисткам, хоть кому-то, кто не разделяет генеральной линии, чревата посадкой. Людей просто выбивают уголовными делами. Я не сторонница Навального, но у него аналогичная ситуация. Он не представитель ЛГБТ, но не согласован генеральной линией», – сказала Сухарева.

При этом голосовать она собирается вовсе не за «Яблоко», а за представительницу «Единой России».

«Лично я как избиратель буду смотреть на личности. Во всех партиях мы имеем и сексистов, и лесбофобов. Вот за Оксану Пушкину я бы проголосовала, хоть она и в «Единой России», – сказала Сухарева.

Депутат от «Единой России» Виталий Милонов допускает, что в российском парламенте уже представлены гомосексуалисты.


«В наш парламент вообще люди приходят одетыми и занимаются исключительно законотворческой деятельностью. Частными случками у нас в парламенте не балуются. Среди моих друзей таких позорников нету, но я допускаю, что есть люди со своей частной личной жизнью», – аккуратно высказался Милонов.

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