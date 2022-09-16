«Яблоко» поплатилось за свою «антивоенную» позицию и на выборах, и перед либералами

16.09.2022  00:10 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Когда-то главная оппозиционная партия в Москве «Яблоко» получила на прошедших муниципальных выборах всего 3 мандата. Это результат ее «антивоенной повестки».

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Александр Асафов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда-то главная оппозиционная партия в Москве «Яблоко» получила на прошедших муниципальных выборах всего 3...

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«Пострадавшими явились партия «Яблоко» и ряд самовыдвиженцев. Почему так? И тут мы вспоминаем 79-81% донбасского консенсуса. Дело в том, что своей политической позицией партия «Яблоко» сделала не локальную районную повестку, как парламентские партии, а «антивоенную позицию», как они ее называют, то есть – позицию против СВО. И избиратель очевидно избирал из другого. Выросли показатели «Справедливой России» в 2 раза, ЛДПР», – сказал Асафов.

Примечательно, что в самом «Яблоке» разгорелся скандал, когда член Московского совета партии Сергей Менжерицкий выступил в американской соцсети против НАТО на стороне России.

«Как и мои товарищи по партии, я очень надеялся, что “цивилизованные страны коллективного Запада” выступят в качестве такого международного арбитра и заставят стороны сесть за стол переговоров. Переговоры, начавшиеся в марте, вселяли надежду на мирный исход конфликта. Но все эти надежды были перечёркнуты апрельской конференцией НАТО в Рамштайне. СВО для России на этом закончилась. С 26 апреля наша страна, по факту, оказалась втянута в крупномасштабную войну со всем Североатлантическим альянсом.

Для меня, как гражданина России, не существует вопроса, какую из воюющих сторон сегодня поддерживать и чьего поражения желать. В ситуации сознательного блокирования мирных переговоров со стороны Запада я, разумеется, выступаю за поражение украинско-натовских сил в этом конфликте», – написал Менжерицкий.

В комментарии к нему пришли товарищи по партии и предложили покаяться или сдать партбилет.

Показательно, что другие активисты либерального радио заподозрили «Яблоко» в неискренности «антивоенной» позиции. Бывший ведущий ликвидированного «Эха Москвы» Александр Плющев обвинил партию в работе на Кремль за призывы к прекращению огня. Журналист считает, что Киев должен «воевать до победного конца».

В ответ видный представитель «Яблока» Лев Шлосберг заявил, что Плющев «надел военную форму» и работает на Киев. Шлосберг также считает, что беглые «борцы с режимом» не в состоянии повлиять на происходящее в России. По его словам, покинувшие страну журналисты и политики занимаются «возгонкой ненависти».

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