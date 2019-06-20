Яценюк – главный подозреваемый в смерти Тымчука

20.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Один из главных разжигателей гражданской войны на Украине пропагандист Дмитрий Тымчук мог быть убит по заказу экс-премьера Арсения Яценюка, так как состоял в его «Народном фронте» и слишком много знал о партийных преступных схемах.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявил журналист Максим Равреба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Таким образом, он подтвердил слова вернувшегося на Украину экс-чиновника Андрея Портнова, заявившего ранее о том, что ключевые активисты, патриоты, титушки и порохоботы «начнут потихоньку исчезать».

«Убийство могло быть, Портнов порожняк не гонит. Тымчук – обладатель большого объема информации о всяких темных делах, поскольку, кроме того, что он пропагандист, он еще и особо приближенный к хунте.

Наверняка он владел некоторыми коммерческими тайнами каких-то групп, которые занимались теневым бизнесом, потому что война, которая у нас идет, это сплошной теневой бизнес от начала до конца.

Всех волонтеров, которые занимались снабжением армии необходимыми вещами или организовывали поставки этих вещей, их всех можно сажать в тюрьму сразу. Дело в том, что это очень большое искушение – оказаться возле большого количества халявы, и очень тяжело удержаться, чтобы не взять что-то своей рукой. А когда ты что-нибудь возьмешь, ты уже остановиться потом не сможешь. Все волонтеры – это воры, без исключений.

Тымчук наверняка знал много схем и много дел, он был посвящен в дела «Народного фронта» Яценюка.

Яценюк – фигура достаточно мрачная, опасная и тоже много знающая, поскольку первый год после переворота он заправлял делами Украины, как премьер-министр. Это он сказал, что от регионалов осталось в казне четыре тысячи или миллиона гривен. Это была ложь, поскольку очень быстро выяснилось, что бюджет никто не трогал, золотовалютный запас никто не разграбил.

Очень много неучтенки, очень много списанных средств и теневых схем у каждого, у всех. Поэтому Тымчук, который состоял в этой фракции, очень много знал. Это могло быть убийство, могут подчищать концы», – отметил Равреба.

При этом, по мнению журналиста, правдивая информация о смерти Тымчука так и не станет достоянием общественности.

«Мы никогда не узнаем о том, кто его убил, как это случилось, если это было убийство. Мы скорее узнаем о том, что это все-таки было самоубийство, поскольку никто эти военные тайны выдавать не будет во избежание того, что это скомпрометирует один из столпов переворота и той власти, которая установилась после переворота», – резюмировал Равреба.