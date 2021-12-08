Яценюк: «Мы будем рисовать красные линии Путину»

08.12.2021  09:19 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Планы президента России Владимира Путина относительно Украины не изменятся, если она не присоединится к евроатлантическим структурам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе онлайн-дискуссии на интернет- канале «Open Ukraine» заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк, оценивая вчерашний разговор президентов России и США.

Планы президента России Владимира Путина относительно Украины не изменятся, если она не присоединится к...

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По его словам, нет никакого смысла договариваться с Россией, не имея «мощного экономического и военного механизмов».

«Джо Байден делает важную работу. Путин стремится делать вызовы Западу, чтобы вернуть Советский Союз. Относительно Украины Путин никогда не изменит свои планы, если мы не станем членом ЕС и НАТО», – сказал экс-премьер.

Он считает важным «не посылать какие-то смешанные сигналы Путину».

«Не может быть никакой неоднозначности в разговоре с Путиным со стороны наших европейских и американских партнеров. Не должно быть никаких расхождений между нами. Байден делает чудесную работу в плане консолидации совместной позиции. Путин понимают только язык силы», – считает политик.

«Я так понимаю, что после этого разговора администрация Байдена будет держать контакт с командой Путина, но самое важное, что мы должны показать наше непоколебимое единство и стойкость. Путин не тот, кто будет рисовать красные линии. Мы, Украина и Запад, будем рисовать красные линии для Путина. Никакой эскалации и агрессии против Украины. Оставьте Украину в покое и верните Донбасс и Крым», – резюмировал Яценюк.

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