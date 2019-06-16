Яценюк о Чечне: Путин – очень-очень сильный и опасный враг

16.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк вновь открестился от обвинений в участии в 1990-е годы в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов, в чем его обвиняют правоохранительные органы России. Яценюк считает, что, выдвинув ему обвинения, Москва рассчитывала осложнить жизнь украинскому чиновнику, внеся в список разыскиваемых по линии Интерпола.

Об этом Яценюк заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне сначала также было смешно. Впервые мы эту новость услышали, я был с официальным визитом в Польше. Это был, наверное, сентябрь месяц 2015 года. Мы закончили официальную часть и тогда министр финансов Наталья Яресько падает под стол. Смеётся так, не может остановиться. Я говорю: «Наташа, что такое?» И она мне на телефоне показывает, а ей прислали массу этих мемов, разного рода фотожаб. И все просто катаются, смеются.

Это было интервью российской газете, если мне память не изменяет, председателя Следственного комитета РФ господина Бастрыкина, а этот товарищ заявлений таких без прямого указания Кремля вообще не делает. Понятно, что Путин отдал команду. Я вам скажу, почему он отдал команду, я искал аргументацию для Путина, я вам объясню, почему он это сделал о том, что я воевал в Чечне. Я никогда не был в Чечне. Я не воевал в Чечне. Но степень геббельсовской пропаганды, абсурда, вы знаете, что она пробила даже некоторых моих западных партнёров?

Почему они это сделали? Они могли возбудить любое уголовное дело, любую: политическую, коррупционную, что угодно. Они возбудили уголовное дело по статье «Массовые убийства». А это не то, что красная карточка для Интерпола, это серьёзно. Дальше что они делают? Они делают заочное решение суда и выставляют меня в Интерпол. Дальше они только ждут, где этот карась появится…

Какая мотивация? Можно сказать просто, что мотивация следующая: конечно, когда я выхожу на трибуну ООН и напрямую Путина обвиняю не просто в нарушении Устава ООН, не просто в нарушении международного права, а фактически в агрессии против Украины и убийстве людей, ему это, понятно, не нравится. Да, понятно, ему не нравится, что мы консолидировали весь мир против России, когда ввели санкции. И я был один из тех основных. Ещё есть и третья сторона, санкции ударили по ближайшему их окружению, это деньги, это экономика. Стокгольмский суд. Вы представляете, как подорван авторитет империи?» – рассказал экс-премьер.

Далее Яценюк прошёлся по фигуре российского президента, описав его чуть ли не как «мировое зло», покушающееся на Украину.

«Путин – это враг. Очень-очень сильный. Очень опасный. Имеет комбинаторику в голове. Действует, в принципе, по определённым стандартным коммуникациям а-ля КГБ СССР. Как это работает? Он, конечно, вас сканирует: «Это что?» И делает несколько таких пробивок», – отметил политик.

«Он поинтереснее Обамы?», – спросил его Дмитрий Гордон.

«Ну это вообще совсем разные не то, что планеты, это разные галактики», – заметил экс-премьер.

«Но интересный персонаж для изучения?», – уточнил журналист.

«Ну, персонаж, который сидит в Кремле дольше, чем просидел Брежнев, точно интересный. Понимаете, он точно не моего мировосприятия, но понимание его крайне важно. Я не знаю, остались ли в сегодняшнем Вашингтоне ещё люди, которые понимают. Знаете, кто может понять? Только те, кто работал в администрациях времён Холодной войны.

Обама – это либерал, это свободный мир, это такая настоящая американская демократия, Обама – это Статуя свободы. Трамп – это бизнес, это «Make America first again». Это протекционизм американский, это совсем другое. Путин – такое мощнейшее имперское зло. Византии далеко. То есть, очень намешано. Никогда не действует по правилам. Устанавливает правила сам. И это то, что не понимают наши западные партнёры», – подчеркнул Яценюк.

«Путин при жизни Крым и Донбасс не отдаст, правда?» – не унимался Гордон.

«Он при жизни знаете, что хочет? Получить всю Украину. Он с этим живёт. Я думаю, что если не каждое утро, то через утро. Он пробуждается только с одним: «Я должен вернуть себе Украину». Это у него уже стало целью жизни. Сирия далеко, Афганистан далеко, Венесуэла далеко – это не то. Это не более, чем зажигать пожары. Основное направление его цели – это Украина. И меня никто в другом не переубедит», – резюмировал политик.