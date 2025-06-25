Яценюк: О дополнительном финансировании от США нет даже дискуссий

Вадим Москаленко.  
25.06.2025 10:36
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


США, скорее всего, окончательно примут решение не финансировать Украину.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил находящийся в Гааге экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США, скорее всего, окончательно примут решение не финансировать Украину. Об этом в эфире телеканала...

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«Конечно, в сфере неопределённости у нас позиция американской администрации. По состоянию на сегодня никакого дополнительного финансирования от США нет. Дискуссий о том, что оно точно будет, тоже нет, но, по крайней мере, в Вашингтоне хотя бы голоса начали появляться о том, что нужно Украине помогать, чего не было ещё несколько месяцев назад.

Но нам нужно исходить из того, что ЕС, Канада и Великобритания взяли на себя львиную долю финансирования. И по состоянию на сейчас и на текущий год объёмы финансирования обеспечены», – уверяет Яценюк.

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