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Американские должны договориться и выделить Украине очередные десятки миллиардов, потому что спонсирование коррумпированного бандеровского режима в Киеве – это не благотворительность, а обеспечение собственной безопасности.

Такую идею в эфире «Украинского медиа-центра» провозгласил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, главным достижением работы которого в народной памяти остались гигантские траты на фейковый проект «Стена», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Яценюка, без американских средств бюджет Украины уже практически пуст, а страна стоит на грани катастрофы.

«Сейчас, когда заканчивается текущий год, есть много вызовов, которые стоят перед нами. Первый – это то, что Украина не имеет реального бюджета. У нас закончились деньги, нет финансовой поддержки ни от ЕС, ни от США в данный момент. Это подталкивает нас к границе, которая является почти катастрофической. Но я очень верю в наши общие ценности и верю в то, что наши американские друзья, как они уже неоднократно показывали во время агрессии России против Украины, очень надеюсь, что республиканцы найдут с демократами совместную основу и позаботятся о безопасности не только Украины и Соединенных Штатов. Поскольку это – не благотворительность. Предоставление денег Украине – это не благотворительность, в этом случае они поддерживают и обеспечивают собственную национальную безопасность, поддержку своей территории», – разглагольствовал Яценюк.