Яценюк объявил американские деньги не благотворительностью, а платой за безопасность

Анатолий Лапин.  
16.12.2023 16:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 395
 
Дзен, Колониальная демократия, Коррупция, США, Украина


Американские должны договориться и выделить Украине очередные десятки миллиардов, потому что спонсирование коррумпированного бандеровского режима в Киеве – это не благотворительность, а обеспечение собственной безопасности.

Такую идею в эфире «Украинского медиа-центра» провозгласил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, главным достижением работы которого в народной памяти остались гигантские траты на фейковый проект «Стена», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские должны договориться и выделить Украине очередные десятки миллиардов, потому что спонсирование коррумпированного бандеровского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По словам Яценюка, без американских средств бюджет Украины уже практически пуст, а страна стоит на грани катастрофы.

«Сейчас, когда заканчивается текущий год, есть много вызовов, которые стоят перед нами. Первый – это то, что Украина не имеет реального бюджета. У нас закончились деньги, нет финансовой поддержки ни от ЕС, ни от США в данный момент. Это подталкивает нас к границе, которая является почти катастрофической.

Но я очень верю в наши общие ценности и верю в то, что наши американские друзья, как они уже неоднократно показывали во время агрессии России против Украины, очень надеюсь, что республиканцы найдут с демократами совместную основу и позаботятся о безопасности не только Украины и Соединенных Штатов.

Поскольку это – не благотворительность. Предоставление денег Украине – это не благотворительность, в этом случае они поддерживают и обеспечивают собственную национальную безопасность, поддержку своей территории», – разглагольствовал Яценюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть