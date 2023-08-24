Яценюк: «Перемоги» не видно. Нужно сильнее искоренять все русское

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Украине не стоит надеяться на скорую военную победу над Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной антироссийским пропагандистским порталом «Украинская правда» пишет бывший глава МИД Украины, один из главарей путча 2014 года Арсений Яценюк, после свержения действующего президента получивший должность премьера.

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«К сожалению, нет никаких оснований ожидать, что победа над агрессором произойдет в ближайшее время. Война против Украины пользуется в России масштабной поддержкой извращенного на ненависти и шовинизме населения и является частью плана по переназначению Путина в 2024 году. Наши вооруженные силы ведут героическую борьбу против мощного врага, глубоко вгрызшегося в нашу землю. Но перекладывать на армию всю ответственность за наступление, как и подогревать завышенные ожидания, я считаю неправильным», – пишет Яценюк.

Он признает, что Украина держится лишь благодаря коллективному Западу.

«Без поддержки Соединенных Штатов, Европейского Союза, членов Группы Семи и всех участников «Рамштайна» мы бы не устояли. Это бесспорный факт. И мы должны быть благодарны каждому из них. Они действительно этого заслуживают. И это дает надежду, что они продолжат действовать в нашу поддержку – подпишут гарантии всеобъемлющей помощи Украине и примут решение принять Украину в НАТО», – продолжает автор.

По его словам, украинцы должны забыть о компромиссах с Русским миром.

«Мы должны окончательно разорвать какие-либо связи с врагом. Надо ускорить процесс дерусификации и деколонизации украинского пространства, усилить борьбу с российской агентурой, которая до сих пор может находиться в кабинетах власти. Надо наконец запретить деятельность на нашей земле «Русской православной церкви», их местного филиала и прислужников, для которых место Бога заняла ФСБ», – в пароксизме русофобии провозглашает экс-премьер.

Он считает, что «нужны фильмы об украинских героях, а не дерьмо, возвращающее нас в единственное с Московией информпространство образца 1990-х».

Кроме того, политик призывает осознать две реальности: Россия не распадется завтра, а формальное обретение членства в НАТО может занять длительное время.

«Это не означает, что нужно прекратить действия, нацеленные на ослабление России или легкомысленно относится к курсу на членство в Альянсе», – резюмирует Яценюк.