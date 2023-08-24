Яценюк: «Перемоги» не видно. Нужно сильнее искоренять все русское

Игорь Шкапа.  
24.08.2023 09:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Украине не стоит надеяться на скорую военную победу над Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной антироссийским пропагандистским порталом «Украинская правда» пишет бывший глава МИД Украины, один из главарей путча 2014 года Арсений Яценюк, после свержения действующего президента получивший должность премьера.

Украине не стоит надеяться на скорую военную победу над Российской Федерацией. Об этом, передает...

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«К сожалению, нет никаких оснований ожидать, что победа над агрессором произойдет в ближайшее время. Война против Украины пользуется в России масштабной поддержкой извращенного на ненависти и шовинизме населения и является частью плана по переназначению Путина в 2024 году.

Наши вооруженные силы ведут героическую борьбу против мощного врага, глубоко вгрызшегося в нашу землю. Но перекладывать на армию всю ответственность за наступление, как и подогревать завышенные ожидания, я считаю неправильным», – пишет Яценюк.

Он признает, что Украина держится лишь благодаря коллективному Западу.

«Без поддержки Соединенных Штатов, Европейского Союза, членов Группы Семи и всех участников «Рамштайна» мы бы не устояли. Это бесспорный факт. И мы должны быть благодарны каждому из них. Они действительно этого заслуживают. И это дает надежду, что они продолжат действовать в нашу поддержку – подпишут гарантии всеобъемлющей помощи Украине и примут решение принять Украину в НАТО», – продолжает автор.

По его словам, украинцы должны забыть о компромиссах с Русским миром.

«Мы должны окончательно разорвать какие-либо связи с врагом. Надо ускорить процесс дерусификации и деколонизации украинского пространства, усилить борьбу с российской агентурой, которая до сих пор может находиться в кабинетах власти. Надо наконец запретить деятельность на нашей земле «Русской православной церкви», их местного филиала и прислужников, для которых место Бога заняла ФСБ», – в пароксизме русофобии провозглашает экс-премьер.

Он считает, что «нужны фильмы об украинских героях, а не дерьмо, возвращающее нас в единственное с Московией информпространство образца 1990-х».

Кроме того, политик призывает осознать две реальности: Россия не распадется завтра, а формальное обретение членства в НАТО может занять длительное время.

«Это не означает, что нужно прекратить действия, нацеленные на ослабление России или легкомысленно относится к курсу на членство в Альянсе», – резюмирует Яценюк.

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