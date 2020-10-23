Яценюк призвал Запад к новому формату «Минска» – с включёнными требованиями по Крыму

23.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Западные страны-участницы Нормандского формата и США должны заставить Россию следовать украинской интерпретации Минских соглашений или подписать новый договор с гарантиями возвращения Донбасса и Крыма.

Об этом в ходе киевского форума по безопасности заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минский процесс выполнил свою функцию. «Минск», в первую очередь, предусматривал остановку широкомасштабной российской агрессии против Украины. «Минск» не выполняется только по одной причине: его не выполняет Россия. У «Минска» есть очень чёткий нарушитель – Владимир Путин.

У нас не так много опций на столе. Первая – это когда Нормандский формат, а именно Украина, Германия, Франция и привлечённые к этому формату США будут иметь одну интерпретацию Минских соглашений и заставят Россию выполнить Минские соглашения именно в украинской интерпретации.

Есть другой вариант – когда все эти страны вместе с США заявят, что Россия не выполняет и не собирается выполнять, и есть ежедневные факты и доказательства отказа России выполнять минский процесс. И тогда эти страны вместе с Украиной должны выставить на стол требование к России подписать новый международно-правовой договор с гарантиями безопасности для Украины, с гарантиями возвращения Донецка, Луганска и Крыма как суверенной территории украинского государства», – воинственно заявил Яценюк.

«Я не верю в возможность достигнуть мира на Украине через беседы с Путиным и попытки в глазах Путина что-то увидеть. Что можно увидеть в глазах лица, если эти глаза окровавлены. Глаза Путина окровавлены, там ты ничего не увидишь, кроме страданий, войны, порабощения и борьбы против Украины», – добавил экс-премьер с позывным «Кролик».