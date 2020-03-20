Яценюк пугает курсом 150 за доллар

20.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна продолжать тесно сотрудничать с МВФ, чтобы не случилось дефолта, который станет доказательством того, что украинское государство не состоялось.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те сказочники, которые рассказывают, что нас спасёт дефолт – спасёт только тех, кто хотят дефолта. А дефолта хотят те, кто должен государству. И от дефолта также выиграют русские или «ОПЗЖ» имени Медведчука. Это будет доказательством того, что украинское государство не состоялось как государство, это исключительно на руку врагам Украины. Я уже не говорю о том, что от дефолта будут страдать все граждане, это будет безработица уже не сотен тысяч, а миллионов. Курс я не знаю какой будет – пятьдесят, сто, сто пятьдесят. Знаете, как может быть? Помните, в 90-е, когда ценники менялись каждый час? Когда инфляция была 18 тысяч процентов, по-моему.

То есть этого допустить нельзя. Для того, чтобы не было дефолта, власть должна завершить переговоры с МВФ. Да, МВФ объявил про пакет помощи один триллион долларов, они должны взять то, что необходимо для Украины, до конца текущего года. Программу с пяти с половиной миллиардов долларов нужно увеличить хотя бы до десяти миллиардов долларов, они это в состоянии сделать и принять соответствующие законы», – заявил Яценюк.