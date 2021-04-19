Яценюк пугает Запад «агрессивным политическим зверем» и клянчит летальное оружие

19.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина должна обезопасить себя членством в Североатлантическом альянсе.

Об этом в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно размышлять, должны ли мы думать как Путин или действовать как Путин, но мы должны мыслить и действовать как нормальные люди, которые верят в ценности свободного мира, и мы должны знать, что думает Путин и как он стремится поступить.

Мы понимаем, что это агрессивный политический зверь, который жалеет о развале СССР и готов угрожать кому угодно в этом мире. И для нас жизненно важно осознавать, что времена ритуальных танцев, дипломатических подходов завершились, мы должны действовать. Мы должны достигать практических ощутимых результатов, действовать смело, чтобы остановить агрессию», – заявил Яценюк.

«Я должен чётко обозначить по поводу перспектив членства в НАТО для Украины. Стратегически, я считаю, что единственным шансом для Украины в конечном счёте обеспечить себе безопасность – это быть членом НАТО. А тактически – что нам сегодня нужно – нам нужны поставки летального вооружения, военная поддержка, для того, чтобы Украина была в военном плане мощнее и стойкой. Чтобы защитить и себя, и Европу», – выпрашивал украинский экс-премьер.