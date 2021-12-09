Яценюк пугает Запад катастрофой и умоляет спасти Украину

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Новости Украины

Сегодня само существование независимого украинского государства оказалась под угрозой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе онлайн-дискуссии на интернет- канале «Open Ukraine» заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

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«Что стоит сейчас на кону? Само существование, независимость, суверенитет Украины. И когда мы говорим о цене, которую должна заплатить Россия в случае вторжения, я хотел бы посмотреть с другой стороны. Если Запад не поддержит Украину, то это будет катастрофа не только для нас, но и для всего западного мира», – считает украинский политик.

«Если мы будем пытаться сдержать Россию какими-то обычными мерами, то нам ничего не удастся, поскольку они очень сильные, и Путин знает, какие опции рассматриваются, какие варианты лежат на столе. Мы должны показать силу и решительность в своем ответе на вероятное вторжение России», – сказал Яценюк.

При этом говорит, что Украине нужно стать членом НАТО и ЕС уже сейчас и получить летальное оружие для своей армии.