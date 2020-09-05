Яценюк сокрушается: В Белоруссии всё идёт так, как надо России

05.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Российской Федерации выгодно нынешнее «подвешенное» положение белорусского лидера Александра Лукашенко.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Яценюк подчеркнул, что Белоруссия с ослабленным президентом, экономикой и обороной становится полностью зависимой от России.

«Белоруссия и персонально Лукашенко, к большому сожалению, экономически зависимы от России. Белоруссия, к большому сожалению, полностью зависима в компоненте безопасности от России, Белоруссия полностью зависима в военном компоненте. И сейчас, в тех условиях, которые сложились, для Путина выгоден именно тот Лукашенко, который есть. Еще желательно, чтобы у Лукашенко были руки в крови по шею для того, чтобы полностью подмять Белоруссию под себя», – заявил Яценюк.