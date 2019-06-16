Яценюк сообщил, кто его спас от «пули в лоб»

16.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Арсений Яценюк утверждает, что, в отличие от рядовых боевиков Евромайдана, не получил «пулю в лоб» во время государственного переворота, хотя был хорошей мишенью для снайперов на сцене, поскольку Виктор Янукович опасался гнева Запада, поддерживавшего участников путча.

Об этом Яценюк рассказал в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно ли было убить нас или нельзя? Да, конечно, можно было. Почему они это не сделали? Понятно, что им это было невыгодно на тот момент. Весь бы мир на рога стал, раньше, чем это произошло», – ответил он на вопрос, почему не убили главарей майдана.

«Я вам расскажу об одной встрече, она была в кабинете генерального прокурора, Пшонка тогда был генеральный прокурор. Я вспоминаю, тогда Олег точно был, Олег Тягнибок, Захарченко был, КГБ-шник Якименко. Мы приехали тогда, это было собрание по поводу реализации закона об амнистии, помните, был принят закон, они там массу арестовали, мы проголосовали закон в парламенте, и должна была быть процедура освобождения людей из тюрьмы. И мы приехали юридически обрабатывать эту процедуру.

И как-то слово за слово, потому что с ними надо садиться за стол, разговаривать, потому что они закрывали в карцеры людей – а как их вытянуть? Закон приняли, теперь надо по каждой отдельной фамилии судебные решения, ну, процедуры. Как-то слово за слово, и я тогда им говорю, не знаю, откуда оно мне прилетело, говорю: «Смотрите, не дай Бог на Майдане будет первая жертва. Я не знаю, будете ли это вы или не вы. Ваши ли это руки сделают, или это сделают россияне. Первая жертва…», – сказал Яценюк, но Гордон не дал ему закончить мысль.

«Вы уже сказали «россияне», вы понимали?» – уточнил Гордон.

«Конечно, а кто там модераторы? «Только будет первая жертва – этот процесс потом не просто будет драматическим, это будет трагедия. И, кто бы это не сделал, – это будете вы, потому что вы власть, у вас СБУ, у вас МВД, у вас все разведки, у вас прокуратура, у вас внутренние войска, у вас президент. Вы власть. Вы несёте за это ответственность. И первая жертва будет началом чрезвычайно трагических событий», – описал Яценюк ультиматум, якобы, выдвинутый тогда силовикам Януковича.

Также Яценюк прокомментировал своё нашумевшее высказывание со сцены Майдана: «пулю в лоб, так пулю в лоб». Он утверждает, что специально сдерживал толпу от штурма правительственного квартала.

«Я очень хорошо вспоминаю ту ночь. Майдан весь бурлит. Не бурлит, кипит. Не то, что спичка, вот так возьми зажигалку, в которой уже нет газа, шкваркни ей – и всё взорвётся», – отметил экс-премьер.

«И оружия много», – добавил Гордон.

«Наверное, это я не могу подтвердить. Я выхожу тогда на сцену и, знаете, я чувствую всем телом это невероятное напряжение. Только им скажи – они разнесут в клочья эту Администрацию. А их разнесут в клочья около Администрации. То есть, это был самый выгодный сценарий для Януковича. Самый выгодный.

Люди, которые штурмуют, люди, которые не демократическим способом, фактическим захватом власти, идут на штурм, и: «Ну да, вы знаете, в процессе этого штурма, ну что же, мы защищали закон», – скажет Виктор Фёдорович, – «ну полегло 100, 200, 300, 500». Танки тут приехали.

Напомню о том, что они тогда подготовили указ об антитеррористической операции, подняли Вооружённые силы, танки, БТРы, бригада из Житомира. Уже эти исторические кадры были, недавно, 4 числа было 30 лет Тяньаньмэнь площади, это уже было.

И я выхожу на эту сцену, и чувствую, так люди этого, наверное, не понимают, они на эмоции. И если сейчас им не сказать: «Люди, стоп, стоп, я вас не брошу, я не пойду с Майдана», – и я не ушёл с Майдана до последнего дня, – «Только мы не можем это сделать сейчас, мы проиграем. Вы умрёте, а я потом с этим не смогу справиться. Но я буду с вами». И я сказал: «Я с позором жить не буду», – потому что сбежать – это позор. И сказал: «Я вас не отправлю туда, я за каждую жизнь буду бороться». Мы пошли завтра, мы собрались на следующий день», – расхвалил Яценюк свой план сдерживания толпы, так и не уточнив, почему же силовой штурм власти на следующий день оказался более законным, нежели несостоявшийся, который, как признает сам политик, вполне легально мог бы подавить Янукович.