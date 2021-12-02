Яценюк требует немедленно провести «саммит союзников» для помощи Украине

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Новости Украины

США, Великобритания, Германия и Франция обязаны принять участие в инициированном Украиной встрече на высшем уровне, где будет обсуждаться помощь Киеву и украинской армии со стороны Запада.

Об этом в ходе «Киевского форума по безопасности» заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На современном этапе украинская власть должна инициировать неотложно проведение саммита союзников Украины. Саммита союзников с участием США, Великобритании, обязательно Германии и Франции, с участием всех западных стран, которые должны поддержать украинское государство», – сказал экс-премьер.

«По результатам этого саммита должна произойти новая договоренность – не новый Будапештский меморандум, а новая договоренность союзников о поддержке, защите и помощи Украине и украинской армии. Так как наши союзники должны чётко понять: защищая Украину, каждый из них защищает свои страны, а все мы вместе защищаем свободу и демократию в мире против путинской диктатуры и авторитаризма», – пафосно заявил Яценюк.