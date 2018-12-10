Яценюк жалуется, что Украина превращается в безжизненное пространство

10.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинцы заменяют собой уехавших в Германию поляков, но никто не приходит на смену выехавшим с Украины гастарбайтерам.

Об этом в эфире телеканала «Аверс» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, отсутствие рабочих рук заставляет инвесторов отказываться от проектов на Украине.

«Трудовая миграция. И это большая беда. Я знаю, что немцы должны были на Волыни открыть завод на тысячу рабочих мест. И они отказались от этой идеи по одной причине – отсутствие квалифицированной рабочей силы. Да, это мировая тенденция – украинцы едут в Польшу, поляки едут в Германию, немцы едут в Швейцарию. Но тут возникает вопрос – если поляки едут в Германию, то украинцы заехали в Польшу, а кто заезжает в Украину?», – заявил Яценюк.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинские политики признают, что с Украины бежала треть трудоспособного населения.

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