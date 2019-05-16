Яценюка застукали с резиновым предметом в руках

16.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В сети появилась видеозапись с экс-премьером Украины и лидером партии «Народный фронт» Арсением Яценюком, выполняющим упражнения с резиновым шаром в спортзале.

Соответствующее видео опубликовала в своем Telegram-канале экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Физкульт привет) Скучали?», – написала она.

На видеоролике видно, как бывший глава украинского правительства выполняет упражнение с резиновым шаром, обхватив обеими руками торчащую из него ручку.