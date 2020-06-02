Яд Курти все еще действует: Косово снова не пропускает товары из Сербии

02.06.2020, Белград, Алексей Топоров

«Премьер» Косово Альбин Курти окончательно отправлен в отставку, однако введенные его «кабинетом» так называемые «меры взаимности» вновь обрушили товарооборот между Сербией и отторгнутой от нее НАТО и албанскими сепаратистами провинцией.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Принятые отставленным «правительством» Альбина Курти так называемые «меры взаимности», вступившие в силу с 1 июня, только накануне способствовали тому, что пятнадцать фур с товаром из Сербии были развернуты на границе сепаратистского края. Таможенники требовали от водителей, чтобы в их накладных документах было указано направление «Республика Косово», в то время как пойти на подобное Сербия не может, поскольку это бы означало признание Белградом окончательной утраты своей южной территории.

«Все недопуски (сербских фур с грузами – ред.) связаны с применением мер взаимности в соответствии с пунктом 1, приложениями 1.1 и 1.3, а также пунктом 3 решения правительства, – прокомментировал ситуацию официальный представитель косовской «таможни» Адриатик Ставилечи.

Сложившееся положение уже подверглось критике со стороны главного оппонента Альбина Курти – «президента» Хашима Тачи, от которого американские кураторы требует обеспечения создания единого экономического пространства на Балканах. В свою очередь официальные переговорщик ЕС по косовской проблеме Мирослав Лайчак заявил, что подобные меры вредят диалогу.

Ситуация на границе Сербии и Косово стала одной из тем встречи директора сербской Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича и посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко, которые потребовали от международного сообщества отреагировать на произошедшее.

При этом движение «Самоопределение» Альбина Курти начало сбор подписей за проведение досрочных выборов («Конституционный суд Ксосово» поддержал полномочия Хашима Тачи дать мандат на формирование «правительства» партии, получившей «второе место» на минувших парламентских выборах – Демократической лиге Косово, без проведения выборов досрочных, на которых Курти надеялся победить во второй раз). За два дня уже собрано 46 тысяч 654 подписей.

Сбор подписей за проведение выборов.