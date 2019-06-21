Яд-Вашем по-меджлисовски

21.06.2019, Александр Ростовцев, Симферополь

В мае 2019 года исполнилось 75 лет со дня массовой высылки крымских татар в Среднюю Азию. Несмотря на опубликованные документы и исторические труды, копья вокруг этого форс-мажорного события продолжают ломаться до сих пор.

Согласно документам, во время Великой Отечественной войны внутри СССР было перемещено около 2,5 миллионов человек 61 народности или этнических групп. Такие, как немцы или корейцы, – как потенциально нелояльное население (с учётом опыта Первой Мировой войны). Ряд кавказских народов и крымские татары – по обвинению в коллаборационизме.

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Заметим, что перемещение нелояльного населения в первой половине XX века практиковалось достаточно широко и повсеместно. Так, после нападения японской авиации на базу ВМС США Перл Харбор, в специальные лагеря, за колючую проволоку, были отправлены все японцы, граждане этих государств. Их собственность была конфискована и компенсации за неё японцы не дождались даже после реабилитации.

После окончания войны, в Польше и Чехословакии началось массовое изгнание местных немцев. Во время немецкого исхода десятки тысяч людей были ограблены, изнасилованы и убиты при полном равнодушии властей. Немцы покидали Польшу и Чехословакию пешком, порой раздетые догола, бросившие всё нажитое добро и без какой-либо помощи от властей.

По сравнению с этими проявлениями «цивилизованности», организованное перемещение народов внутри СССР выглядело верхом гуманности и торжеством законности, несмотря на военное время.

Большинство переживших ссылку народов перевернули эту печальную страницу и живут настоящим, сохраняя память без ненависти о былом.

Однако в среде экстремистского «меджлиса крымских татар» и его адептов, зачастую родившихся в благополучных семьях через много лет после окончания войны, высылка их родственников в Среднюю Азию три четверти века назад до сих пор будоражит многие горячие головы. Впрочем, если разобраться, происходит это небескорыстно.

Меджлисовцы довольно ловко манипулируют массовым сознанием, представляя непростое историческое событие в утрированном, исключительно выгодном для себя свете, полностью игнорируя неприятные факты, предшествовавшие массовой высылке. Так называемая «депортация» используется для разжигания межнациональной ненависти, из которой проистекает власть меджлисовских провокаторов.

Почему «депортация» так называемая? Потому что термин изначально манипулятивный. Депортация – высылка из страны, тогда как перемещение «опальных» народов происходило в границах СССР.

Самая заветная мечта меджлисовского экстремиста – международное признание высылки крымских татар в Среднюю Азию геноцидом по образу и подобию еврейского холокоста. Потому что евреям Европы, потерявшим от рук нацистов во время Второй Мировой войны 6 миллионов человек, включая 1,5 миллиона детей, удалось добиться от ФРГ, как преемницы Третьего Рейха, главного – платить и каяться. Бесконечно платить и бесконечно каяться.

Пока что «достижения» удравших в Киев достаточно скромные. «Депортацию» признали геноцидом две прибалтийские «шпротины» – Литва и Латвия – также мечтающие уже не одну пятилетку заставить Россию «платить и каяться».

Кроме того, как сообщили СМИ, 15 июня, в Братиславе, геноцидом признал «депортацию» крымских татар Федералистский союз европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ).

Вы когда-нибудь слышали голос этих «защитников» нацменьшинств, когда речь заходит о бандеровской Украине или отторгнутом от Сербии албанскими боевиками Косово? Правильно, не слышали. Не толерантное это дело. А вот потребовать восстановить работу террористического «меджлиса» в российском Крыму – это сколько угодно.

Но кого в мире интересует мнение прибалтийских лимитрофов и каких-то тихих хорьков из мутного ФСЕНМ? Не так давно меджлисовцы пытались выпросить статус геноцидников от Канады и Великобритании. «Серьёзные пацаны» отказали, и понятно, почему. Свои скелеты в шкафу не позволяют поддержать слезливых вымогателей.

В «меджлисе» подумали, и решили, что для получения необходимого статуса им нужна наглядность и передовой опыт. С этой целью профессиональные провокаторы зачастили в израильский «Яд ва-Шем» – Центр Катастрофы – музейный комплекс и институт изучения холокоста.

18 мая меджлисовцы объявили, что у них теперь будет свой «Яд ва-Шем» под названием «Тамирлар» (Корни). Но организаторы тут же наткнулись на главную проблему: в отличие от геноцида евреев нацистами, у них нет даже базовой документальной опоры.

Как известно, все рассуждения главарей «меджлиса» о геноциде крутятся вокруг некого тайного соцопроса, проведённого соратниками Мустафы Джемилева в конце 1960-х, из которого сделано мощное заключение о 40% убыли крымских татар в процессе «депортации», хотя перепись населения 1959 года показала рост «депортированных», не говоря уже о сохранении ими собственного языка, культуры и обычаев благодаря государственным программам поддержки малых народов.

Как-то слабо это всё напоминает геноцид, вы не находите?

Высунувшееся по такому случаю рыльце Гульнары Бекировой, являющейся «официальным историком меджлиса» благодаря длительному сожительству с Чубаровым, объявило, сославшись на мнение фальсификатора Некрича, что документов о «геноциде крымских татар» историки не исследовали, поскольку они ужасно засекречены. И поэтому всем-всем-всем неравнодушным предлагается взять в руки смартфоны и видеокамеры, чтобы снимать свидетельства леденящих душу «ужасов депортации».

По мнению авторов проекта, «начинать надо было ещё вчера, поскольку сегодня осталось мало непосредственных свидетелей депортации».

А чтобы процесс дал наилучший эффект, меджлисовцы опубликовали «методичку», как надо правильно снимать сюжеты и монтировать из них видеоролики на коленке. Ответственным за наполнение кишлачного «музея холокоста» назначен автор убогих агиток «Хайтарма» и «Киборги», кинорежиссёр Ахтем Сейтаблаев.

С учётом того, что большинство оставшихся в живых свидетелей высылки крымских татар в 1944 году были детьми и в настоящий момент их возраст приближается к 80 годам, ничего путного рассказать они в принципе не могут, не говоря уже о подробностях. По понятным причинам.

«Ничего страшного!» – заявляет глава киевского «Крымского дома» и координатор проекта Алим Алиев. – «Сгодятся и воспоминания родственников, переданных по наследству».

То есть, вместо документов и подтверждённых свидетельских показаний меджлисовцы собираются наполнить свой «медиа-музей геноцида» рассказами в стиле детской игры в «испорченный телефон». Правнуки собираются срывать исторические покровы на основе рассказов своих прабабушек и прадедушек, переданных через многие руки.

Что это будут за «свидетельства», можно сказать заранее. Например, тот же Джемилев ещё лет 20 назад рассказывал ужастики о том, как умерших в процессе перевозки крымских татар конвоиры выбрасывали из вагонов в полосе отчуждения. Покойники, как вы понимаете, официально нигде не регистрировались. С другой стороны, их никто не находил – такие данные в принципе отсутствуют.

Разбить несостоятельность этого тупого бреда может Постановление ГКО СССР № 5074 от 31.01.44 г. «О мерах по подготовке и осуществлению перевозки спецпереселенцев с Северного Кавказа в Казахстан и Киргизию», из которого можно узнать про обязательное выделение на каждый эшелон одного врача и двух медсестер с соответствующим запасом медикаментов, ежедневном обеспечении в дороге горячим питанием и кипятком, продвижении эшелонов на правах воинских, без задержек, наделении прибывших приусадебными участками, оказании помощи в строительстве домов и даже выделении ссуды на хозяйственное обзаведение.

Выброшенные и никак не оформленные трупы из спецэшелона – это моментальное подозрение у контролирующих органов, что начальство поезда особого назначения мутит «схемы» с неучтёнными продуктами, медикаментами и денежными средствами, что по закону военного времени грозило махинаторам как минимум попаданием в штрафную роту (мужчинам) или в солнечный Магадан (для предприимчивых дам).

Интересно, что в качестве агитатора по сбору криптофольклора выступает оставленная мутить воду в Крыму Лилия Буджурова, бывшая меджлисовка, привечаемая верхушкой нынешней крымской власти.

На мероприятии, посвящённом старту проекта «Тамирлар», присутствовала грантораздаточная фрау Габриэле Бауманн из Фонда Конрада Аденауэра, выделившая на благое дело 10 тыс евро.

Подводя итоги.

Главное, чего упорно не хотят понимать меджлисовские разжигатели «дружбы народов», антироссийских и антисоветских настроений в Крыму, что хватаются они за тему скользкую, способную обернуться против крымских татар. В идеологическом смысле, конечно же.

Ведь если начать копаться в теме «депортации», то моментально всплывёт тема фашистской оккупации Крыма, и тогда на свет будут извлечены куда более жуткие и, что самое главное, подтверждённые документами факты.

Ведь когда под Симферополем несколько лет открывали мемориальный комплекс жертвам концлагеря «Красный», то симферопольские старожилы вспомнили, что палачом-головорезом Мевлютовым из этого концлагеря матери пугали детей. Причём, в отличие от выброшенных покойников в полосе отчуждения, Мевлютов – абсолютно реальная мразь, высоко ценимая за навыки начальником полиции безопасности СД «Таврия – Крым» оберштурмбанфюрером СС Цаппом.

Когда-то нацисты уже разыграли национальную карту в Крыму, вылившуюся в неисчислимые бедствия народов, населявших полуостров, не обойдя и крымских татар. В наше время потомственные коллаборационисты из «меджлиса» с помощью Фонда Аденауэра пытаются толкнуть крымских татар на старые грабли. Масштаб, конечно, не тот, но дело в принципе. История ничему не учит? Увидим по наполнению «музея геноцида» имени Джемилева – Чубарова.

жиночка из Фонда Аденауэра

историчка Бекирова

говнорежиссёр Сейтаблаев

Буджурова агитирует за проект Тамирлар

официальный символ проекта