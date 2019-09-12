Ядерная дубина для Эрдогана

12.09.2019, Анкара, Александр Ростовцев

4 сентября, выступая на экономическом форуме в городе Сивас (до начала армянского геноцида носивший название Себастия), турецкий президент Эрдоган сделал небольшое, как бы абстрактно-мимолётное, заявление, ставшее тем не менее резонансным.

Эрдоган посетовал, что считает неприемлемой ситуацию, при которой Турция и другие развивающиеся страны не имеют права вступить в «ядерный клуб». При этом он не уточнил, в самом ли деле Турция планирует приобретать или разрабатывать собственное ядерные оружейные технологии.

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Пикантность ситуации заключается в том, что Турция не только состоит в военном блоке НАТО с 1952 года, но также несёт определённые обязательства, подписав в 1980 году Договор о нераспространении ядерного оружия, а в 1996 году – и Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, о чём Эрдоган скромно умолчал в своём выступлении.

Доводом в пользу обретения Анкарой ядерного статуса Эрдоган назвал наличие такового у Израиля. Правда, турецкий президент, опять же, умолчал о том, что Израиль никогда не подписывал ограничительных или запретительных договоров, при этом, не отрицая, но и не опровергая официально разработку и наличие у себя арсенала ядерных боеприпасов.

В скобках заметим, что наличие у Израиля ядерного оружия – давний секрет Полишинеля. Солидная научно-промышленная база, кадровый задел, подпольная помощь американцев и сотрудничество с другими государствами, заинтересованными в разработке и производстве ядерного оружия, помогли руководству Израиля создать собственную промышленность и арсенал спецБЧ. Предметом дискуссии является количество ядерных зарядов в руках еврейского государства и их мощность.

Интересно, что американцы, так любящие мусолить в прессе и кинематографе тему «проданного» или «украденного у русских ядерного оружия», в своё время пытались замылить скандал с исчезновением чуть ли не тонны оружейного урана с американского завода в Пенсильвании, похищенного и переправленного в Израиль. В Тель-Авиве также официально признали незаконное приобретение и вывоз из США в начале 1980-х быстродействующих ламповых переключателей, крайтронов, необходимых в конструкции детонаторов ядерных зарядов.

крайтроны

Окончательно расставило точки над «i» дело физика Мордехая Вануну, бывшего сотрудника израильского ядерного центра в Димоне, похищенного «Моссадом» в Италии в 1986 году и осужденного на 18 лет тюремного заключения за разглашение сведений об израильском атомном проекте для военных целей.

Израильский ядерный исследовательский центр в Димоне

Кроме Израиля, Эрдоган ссылается на общение с неким отставным лидером «одной развивающейся страны», якобы поведавшим ему о национальном арсенале в 7,5 тысяч ядерных боеголовок, готовой довести их до 12 – 15 тысяч, «как у России и США», но при этом не забывшего напомнить турецкому президенту, что Анкара не имеет право на собственное ядерное оружие.

Заявление, по меньшей мере, странное. За исключением России и США, остальные члены «ядерного клуба» имеют гораздо более скромные арсеналы оружия судного дня. Так, у Франции и Китая ядерных зарядов 300 и 280 единиц соответственно. У Пакистана, о котором, по всей видимости, идёт речь, ядерный арсенал оценивается в 120 – 130 боеголовок. 7500 «батонов» – это такое шило, которое ни в каком мешке не утаишь. Не бывает.

Видимо, для того, чтобы успокоить общественное мнение, Эрдоган сообщил, что его страна способна и без ядерного оружия обеспечить свою безопасность, вновь напомнив о наличии у Турции новейших комплексов ПВО С-400, закупленных у России вопреки давлению США. А если надо, мол, и закупку партии Су-57 потянем…

По-видимому, в этом заявлении содержится ключ к провокационным речам турецкого президента. Как отмечают военные специалисты, Турции практически не нужны ни С-400, ни Су-57. Турецкая армия – самая сильная в регионе, защищаться ей не от кого. Эрдогану необходимо продемонстрировать свою значимость и самостоятельность в первую очередь перед лицом США и ЕС, чтобы сделать их более сговорчивыми.

Так, например, членство Турции в евроатлантических структурах не даёт ей гарантий от вмешательства американцев в её внутреннюю политику, о чём свидетельствует попытка государственного переворота 2016 года и явное нежелание Вашингтона выдать Анкаре скрывающихся на территории «Гегемона» заговорщиков.

Ещё одна болезненная для Турции проблема – поддержка военными и спецслужбами США курдского ополчения в Сирии. Возможно, полагает Эрдоган, ядерный шантаж поможет ему добиться от США всего того, что он не может получить прочими методами.

Что касается ЕС, то главной проблемой взаимоотношений Анкары с этой структурой является упорное нежелание «толерастов» принять Турцию в свои ряды. Процессу интеграции не в силах помочь ни многочисленная турецкая диаспора в Германии и других европейских странах, ни даже прекрасно осознаваемый «толерастами» факт, что вентиль, открывающий и перекрывающий наплыв мусульманских мигрантов в ЕС находится в руках Эрдогана.

Можно только догадываться, каким кошмаром для Европы может стать новость о наличии ядерных амбиций у Анкары. Если, конечно, Эрдогану удастся убедить в этом все заинтересованные стороны.

Думается, намёк с беседой на околоядерную тему с представителем Исламабада не случаен: кто-то может и клюнуть на версию, будто единственная исламская страна, обладающая ядерным оружием и средствами его доставки, Пакистан, может по-братски поделиться с турками соответствующими знаниями и технологиями. У Турции, небось, промышленность, кадры и экономика вполне способны потянуть национальный ядерный проект.

Впрочем, нет. Ни для кого не секрет, что в Турции нет даже намёка на ядерную промышленность, да и в МАГАТЭ она не значится в списке пороговых государств, подползающих к созданию собственной «кузькиной матери».

Ядерные амбиции Анкары специалисты называют блефом, уже хотя бы потому, что первую турецкую атомную электростанцию «Аккую» строят специалисты из России. Турецкая АЭС будет работать на российском ядерном топливе, причём отработанное топливо по договору обязано вывозиться в Россию для его последующей переработки и захоронения.

проект турецкой АЭС Аккую

То есть, турки смогут управлять своей АЭС, но не будут иметь доступа к расщепляющимся материалам. Не говоря уже о том, что подписанные договоры представляют серьёзное препятствие на пути Эрдогана к ядерному величию, буде таковое в самом деле имеется.

Кстати, удивительно, что Турция до сих пор не имеет собственного атомного проекта за исключением строительства АЭС, несмотря на то, что специалисты из этой страны одно время (с 1993 года) получали профильное образование в России (МИФИ) и Китае.

С другой стороны, как показывает пример Пакистана, обладание ядерным оружием не привело к взрывному росту влияния этого государства даже на исламский мир. Лидерами мусульман, что суннитов, что шиитов, традиционно выступают «бензоколонки» с неядерным статусом, тогда как ядерное оружие для государства – это в первую очередь усиление контроля и ответственности.

Пакистан так и не сумел решить проблему спорных с Индией территорий Джамму и Кашмир, хотя, безусловно, наличие ядерного арсенала и современных средств доставки заставляет любого считаться с этой страной.

Тем не менее, в рамках НАТО, Турция является ядерной державой, поскольку на складах её базы ВВС «Инджирлик» хранится 50 ядерных бомб типа B61. Как утверждают специалисты, ссылающиеся на данные разведки, разговоры, будто командование НАТО переместило часть этих спецБЧ в Румынию, являются необоснованными.

ядерная бомба типа B61

Другое дело, что ухватить и использовать по своему усмотрению эту ядерную дубинку у Эрдогана руки коротки, ибо охраняют её и доступ к ней имеют, – исключительно американские военные.

авиабаза Инджирлик

Таким образом, получается, что ядерные амбиции могут появиться у Анкары только в гипотетическом случае полного разрыва с США и НАТО.

А в случае, если это произойдёт и амбиции появятся, Турция испытает на себе всю тяжесть международных санкций, как их испытывает на себе Иран и Северная Корея.

иранская ядерная программа

В общем, «любимый город может спать спокойно»: мир вряд ли когда-нибудь увидит воочию душераздирающее зрелище – Реджепа Тайипа Эрдогана, воинственно размахивающего «кузькиной матерью».