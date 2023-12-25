«Ядерное оружие есть, вагнеровцы есть» – Лукашенко доволен

Елена Острякова.  
25.12.2023 22:52
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, ЯО


Российское тактическое ядерное оружие полностью поставлено в Белоруссию.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское тактическое ядерное оружие полностью поставлено в Белоруссию. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко...

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«Давно. Я же говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии», – сказал Лукашенко.

По его словам, в стране каждый день проходят учения, в которых принимают участие бывшие бойцы ЧВК «Вагнер».

«Каждый день учимся. Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт», – сказал Лукашенко.

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