«Ядерное оружие есть, вагнеровцы есть» – Лукашенко доволен

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Российское тактическое ядерное оружие полностью поставлено в Белоруссию.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давно. Я же говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии», – сказал Лукашенко.

По его словам, в стране каждый день проходят учения, в которых принимают участие бывшие бойцы ЧВК «Вагнер».

«Каждый день учимся. Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт», – сказал Лукашенко.