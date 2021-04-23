Ядерное оружие США на Кавказе – Грузинская верхушка соревнуется с Украиной в русофобии

23.04.2021, Тбилиси, Шота Апхаидзе

Новости Украины

Идея присоединения Грузии к НАТО зародилось еще в 1990–х годах, при правлении Шеварднадзе. Однако в активную фазу процесс евроатлантической интеграции вступил с 2003-го года, после так называемой «революции роз». Тогдашний генсек альянса Андерс Фог Расмуссен продвигал сценарий предоставления Грузии членства по немецкой модели – образцу Западной Германии, которая вошла в НАТО в 1955 году в условиях разделения страны. По задумке Расмуссена, так можно было обойти конфликт вокруг Абхазии и Южной Осетии, чтобы 5-й пункт устава альянса о коллективной безопасности распространялся только на территорию, подконтрольную Тбилиси.

Главным интересантом расширения НАТО на Кавказ являются США, продолжающие конфронтацию с Россией, а также Ираном. Не забываем, что Кавказ представляет собой транзитный путь в Центральную Азию и дальше к Китаю.

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Определенные американские стратеги полагают, что после вступления Грузии в НАТО в Черном море окажется заблокирована Россия, ведь со всех сторон ее будут окружать страны альянса (или вассалы США вроде Украины).

Кстати, как и в Киеве, в Грузии всерьез рассматривают «план Б» – соглашение об особом сотрудничестве с Вашингтоном и размещение американского военного контингента численностью до 8 тысяч человек – на случай, если в 2021 году официальные переговоры по членству в НАТО не продвинутся вперед.

«Я хотел бы, чтобы Грузия пригласила Соединенные Штаты Америки, Великобританию и ряд других стран для развертывания инфраструктуры в Грузии. Я не говорю о большой инфраструктуре, но это может быть вспомогательная инфраструктура для воздушных операций. Например, заправка самолетов, а также складирование боеприпасов и других необходимых ресурсов для сухопутных войск. Я имею в виду предметы, которые можно использовать во время кризиса или для учений. Я также думаю, что, если Грузия построит порт Анаклия, это будет хорошо, потому что в этом случае корабли ВМС США смогут чаще посещать Грузию. Вот что я имею в виду под инфраструктурой. Я не говорю о постоянном размещении вооруженных сил, я имею в виду ротационные силы. Это побудит США, Великобританию и другие страны чаще посещать Грузию. Я также хотел бы, чтобы США открыли военную базу в Грузии, если Грузия выдаст разрешение на это, которую Вашингтон использовал бы для отправки войск в Сирию или Ирак в ответ на проблемы. Открытие такой базы в Грузии может быть полезно. Главная цель — чтобы США и НАТО проявили инициативу в Черном море, а не постоянно действовали только в ответ Кремлю. Напротив, мы должны заставить Кремль отреагировать на наши шаги. Это не провокационные действия. Россию не нужно провоцировать. Россия вторглась в Грузию и Украину в то время, когда наш подход к России был самым мягким. Это произошло после того, как мы вывели все танки из Германии. Поэтому мы не должны нервничать о провоцировании России», — заявил генерал Бен Ходжес, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе.

Но, кстати, это еще не все радикальные сценарии. Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили призвал разместить в Грузии базу США с ядерным оружием – иначе «бесконечно продолжится российская оккупация». «И тогда уж пусть Москва пеняет на себя», – сказал политик, который на днях заявил о планах поднять грузинский флаг над военной базой РФ в Южной Осетии.

Однако у этой истории есть экономическая составляющая. Бюджета Грузии недостаточно для масштабного финансирования военной сферы по стандартам НАТО или даже на уровне Украины. Западные милитаристические проекты требуют столько денег, что ничего не останется на социалку.

Да, Тбилиси регулярно получает транши в качестве военной поддержки. Однако, все гранты, которые выделяются США, потом идут обратно в карман американской военной промышленности. На этом хорошо зарабатывают и «ястребы» в Вашингтоне, и либерал-западники в Тбилиси.

Поэтому-то грузинская политическая элита убеждает свои народ, что вступления страны в НАТО вовлечет за собой мгновенный экономический прогресс. Конечно, это далеко не так. Интеграция в альянс не сулит ни экономического благополучия, ни роста гарантий безопасности.

Скорее, это больше угроза, чем безопасность, ведь расположение натовских или отдельных американских баз на территории Грузии, прежде всего, будет превращать Грузию в плацдарм для боевых действий. В случае широкомасштабного конфликта с Россией и Ираном, территория страны превратится в поле боя, будет уничтожена не только военная, но и гражданская инфраструктура, пострадает население.

Более того, серьезной проблемой для Грузии является соседняя Турция, которая может воспользоваться расширением НАТО в собственных интересах. Анкара способна мобилизовать до 900 тысяч солдат в случае войны. Это делает Турцию второй по численности армией в альянсе после США. Турция с точки зрения милитаризма является одной из мощнейших стран со своими геополитическими интересами на Кавказе. В Анкаре не скрывают свои аппетиты по отношению к Грузии, рассматривая ее территории как историческую часть Османской империи. В этом и есть первопричина экономической экспансии турок в Аджарии.

Если Грузия станет членом НАТО, Анкара непременно добьется размещения своих военных в соседней стране. Так турки получат легальную правовую базу для косвенной оккупации Грузии. Ни для кого не секрет, что без помощи Лондона и Вашингтона, Анкара не имела бы сейчас своего влияния на Кавказе и внушительной армии.

Ну а политика Вашингтона по отношению к России не меняется несмотря ни на что – американцы продолжают приближаться к границам РФ. В этой ситуации Грузия – один из главных союзников США на постсоветском пространстве, вместе с Прибалтикой и Украиной. А грузинская политическая система по-прежнему остаётся антироссийской. К сожалению, в этом контексте ровным счётом ничего не изменилось с 08.08.08. Видимо, грузинских политиков история нечему не учит, и они наступают на одни и те же грабли.