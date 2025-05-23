Ядерное оружие в Белоруссии нужно, чтобы пробить коридор к Калининграду – эксперт

Прибалтика и Польша создают фортификации на границе с Россией и Белоруссией, чтобы в последующем попытаться изолировать Калининградскую область, введя ее блокаду. В этом случае у России не будет иного выхода, кроме как прорезать себе сухопутный коридор с применением тактического ядерного оружия – для того оно и находится в Белоруссии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прибалты реально готовят оборонительную линию, они вкладывают деньги, ставят зубы дракона, минируют границу, выходя из конвенции по запрещению производства и накопления противопехотных мин. И сразу стоит вопрос, а почему они это делают? Если их разведка реально понимает, что Россия не планирует нападать, причем неважно, что там заявляют политики, зачем они это делают физически? А потому что есть большая вероятность и угроза того, что нам будут пытаться зажимать в клещи, создавать некую морскую блокаду Калининграда. Самолетами много грузов не натаскаешь, нам уже сделали частично логистическую блокаду, с трудом туда грузы двигаются по сухопутной части, нам сделали энергетическую блокаду, отключили от энергокольца БРЭЛЛ, то есть у нас нет связи Калининграда с Россией по энергетике, там своя генерация», – отметил он.