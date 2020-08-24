Ядерное оружие вытесняется биолабораториями и майданами

24.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Сегодня мир входит в новую фазу, когда в стратегическом противостоянии мировых держав значимость ядерного потенциала снижается в пользу бактериологического оружия и угроз экспорта цветных революций.

Об этом в ходе форума «Территории смыслов» заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сохранились как суверенное государство благодаря наличию ядерного оружия и средств его доставки. Сегодня есть клуб ядерных держав, но адекватное количество есть только у нас и у американцев, уже китайцев не видно. Это есть паритет, который десятилетия предотвращал войну в мире. Теперь значимость ядерного потенциала будет снижаться.

Потому что достаточно десятков советских лабораторий, которые оказались в республиках, куда вошли американцы и заняли эти лаборатории, они находятся под патронатом Минобороны США, и там были все коллекции вирусов, в том числе опасных. Они с ними поработают, подрежут чего-то, генетически – и вот, у вас есть новый вид оружия массового поражения. Из этой лаборатории вы комаров выпустили, муху в самолёт посадили или в колодец кинули – и всё готово», – рассказал Ковальчук.

Он подчеркнул, что в связи с этим, мир входит в новую полосу другого рода опасности, тем не менее, ядерный щит пока ещё крайне важен.

«Он на десятилетия защитит нас от возможного нападения, ещё от чего-то. Американцы поменяли свою доктрину с прицелом на нас, мы сейчас ответили, изменив доктрину ядерного сдерживания, сделав её более опасной для них, но появление генетических технологий, природоподобных, с одной стороны, делает мир успешнее, более гуманитарным и гуманным, а с другой стороны – открывает возможности для новых опасностей», – отметил он.

Вторым путём подобного воздействия в сегодняшней сфере безопасности эксперт назвал когнитивный.

«Что такое цветные революции? Очень просто: я беру страну, грубо говоря, уничтожаю в ней систему образования, чтобы люди были малограмотные – чем меньше они знают, тем лучше. Дальше я им бесплатно раздаю айфоны, вешаю спутник и промываю мозги, а после этого я их целенаправленно вывожу на улицы, и они уничтожают власть.

Они ликвидируют суверенитет государства через управление массовым сознанием, и дальше что я делаю? Страну, пускай она тоталитарного устройства, как Ливия или Иран, но это было хорошо структурированное государство в том виде, в каком оно было, пусть тоталитарное, в котором государство обеспечивало те или иные, но права людей.

А когда вы выводите людей на улицы через управление массовым сознанием, через интернет и гаджеты, вы структурированное общество превращаете в набор из конкретных людей, каждым из которых я легко управляю», – объяснил Ковальук.

«Эта система работает блестяще. Посмотрите на Белоруссию сегодня. Эта система отточенная, работает автоматически, управляя системой массового сознания, здесь ничего больше нет. Причём, чем менее образованы люди, тем легче ими управлять», – привёл пример эксперт.