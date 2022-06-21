«Ядерное противостояние с РФ закончится для США уничтожением государства» – Кедми

Судьба дальнейшего мироустройства в противостоянии России и США решается сейчас на территории Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «1prof. by» заявил израильский военный эксперт, бывший глава агентства «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас есть два варианта. Первый – окончание военных действий на Украине с тем или иным результатом. Если результат закончится победой России, после этого начнется великое противостояние между Россией более усиленной и ослабленным Западом и США. За передел не мира, а мироустройства. То есть прекращение диктата США и Запада и определение ими мировой политики.

Эта борьба может принять еще более острые формы и дойти до порога ядерной войны между Россией и США. США этот порог не перейдут не из каких-то альтруистских или гуманных соображений, а из-за реальной оценки военными США, что у России есть сегодня стратегическое ядерное превосходство.

И в ближайшие 5 лет начать военные действия против России при угрозе ядерной войны, для США может закончиться уничтожением их государства. Поэтому они не пойдут на эту войну, и им не останется ничего другого, как уступить», – рассказал Кедми