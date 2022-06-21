«Ядерное противостояние с РФ закончится для США уничтожением государства» – Кедми
Судьба дальнейшего мироустройства в противостоянии России и США решается сейчас на территории Украины.
Об этом в эфире YouTube-канала «1prof. by» заявил израильский военный эксперт, бывший глава агентства «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас есть два варианта. Первый – окончание военных действий на Украине с тем или иным результатом. Если результат закончится победой России, после этого начнется великое противостояние между Россией более усиленной и ослабленным Западом и США. За передел не мира, а мироустройства. То есть прекращение диктата США и Запада и определение ими мировой политики.
Эта борьба может принять еще более острые формы и дойти до порога ядерной войны между Россией и США. США этот порог не перейдут не из каких-то альтруистских или гуманных соображений, а из-за реальной оценки военными США, что у России есть сегодня стратегическое ядерное превосходство.
И в ближайшие 5 лет начать военные действия против России при угрозе ядерной войны, для США может закончиться уничтожением их государства. Поэтому они не пойдут на эту войну, и им не останется ничего другого, как уступить», – рассказал Кедми
Он отметил, что для России очень важно закончить военные действия на Украине победой, иначе все действия по их разрушению со стороны Запада только усилятся
«Если военные действия закончатся не успехом России, это будет означать, что Россия недостаточно сильна и недостаточно правильно оценивает свои военные, политические силы. Это только усилит и укрепит действия по разрушению России и прекращению ее существования в той форме, которая есть.
Влияние будет и на постсоветском пространстве, и во всем мире. Со слабыми не дружат, слабых добивают. Поэтому как, в каком направлении будут развиваться мировые события, сегодня решается именно военными действиями на Украине», – объяснил эксперт.
Спасибо!
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