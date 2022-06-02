Ядерного удара не будет, а остальное – не страшно: НАТО не боится мести России за военную помощь Украине
НАТО не ожидает мести со стороны России из-за решения США предоставить Украине дальнобойные РСЗО HIMARS. Об этом заявил в интервью CNN генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
«Нет, я не предполагаю этого, потому что союзники НАТО и именно НАТО, оказывая поддержку Украине, помогают ей отстаивать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН», — заявил Столтенберг.
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Основные характеристики, типы боеприпасов и ракет для РСЗО M270A1 MLRS и M142 HIMARS. Именно комплексы HIMARS Соединенные Штаты поставят на Украину.
Напомним, как заявили вчера в Минобороны РФ, ракетными системами, поставка которых ожидается из США, украинцы планируют нанести удары по России. По данным ведомства, РСЗО разместят в городе Шостка Сумской области. Ударами по РФ Киев рассчитывает спровоцировать на ответный огонь, а затем обвинить Россию в уничтожении мирного населения, заявили в Минобороны.
Ранее в НАТО заявляли, что не видят никаких изменений в ядерной позиции России, и напомнили, что любое применение ядерного оружия полностью изменит характер конфликта.
Таким образом, коллективный Запад четко дал понять, что единственное, что способно напугать Запад – это повышение Россией военных ставок в конфликте вплоть до ядерных, а остальной российский военный потенциал их не пугает и не остановит.
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