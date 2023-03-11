«Ядерного удара уже не нужно» – киевский военный эксперт о работе систем «Солнцепёк»

Вадим Москаленко.  
11.03.2023 00:03
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс


Город Марьинка, откуда 8 лет украинские вооружённые формирования вели артиллерийский огонь по Донецку, фактически стёрт с лица земли, но ВСУ окопались там так, что их не могут вытравить из-под бетона даже системами «Солнцепёк».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Город Марьинка, откуда 8 лет украинские вооружённые формирования вели артиллерийский огонь по Донецку, фактически...

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«Его уничтожили не потому, что мы как-то неудачно вели действия, а потому что русские там слишком часто использовали такие системы, как «Солнцепёк», огнемёты эти. Это же, по сути, термобарическая бомба, скажем, первая по мощности после ядерной.

Русские могут нас дальше не пугать применением тактического ядерного оружия, потому что аналог тактического оружия они уже применили под Марьинкой, системы «Солнцепёк».

Поэтому там так и выходит, что есть огромная серая зона, условно говоря, разрушенный город, там до сих пор более или менее наши позиции держатся, потому что, к счастью, они укреплены, и русские их продавить не могут…

Пока что это не стало трагичной страницей истории нашей страны, однако, к сожалению, может стать также, – уничтоженный город Марьинка», – сказал Киричевский.

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