Ядерные технологии: Сербия выбирает Россию

11.03.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович, фото предоставлены ОИЯИ

На прошлой неделе в жизни мирового научного сообщества произошло, на первый взгляд, рядовое событие, которое на самом деле показало в очередной раз приверженность Сербии к России. В данном случае разговор идет о науке, причем высокой, академической.

В Белграде прошли Дни Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Россия), одного из признанных лидеров в данной отрасли в мире. Это событие можно называть политически значимым – несмотря на весомое давление со стороны Запада, Сербия все увереннее идет по пути вступления в полноправные члены данного международного института, базирующегося в Подмосковье.

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А это – вопрос отнюдь не формальности, ведь речь идет не только о новых возможностях, но и о финансовой стороне – в том числе и о взносах за участие в крупнейших мировых проектах и использование уникальной технической базы института.

Несмотря на то, что Сербия официально установила сотрудничество с институтом в ноябре 1994 года и стала ассоциированным членом в апреле 2007 года, до сих пор ее статус оставался без изменений. И вот в конце прошлого года была подписана Дорожная карта о ее вступлении в полноправные члены организации, в составе которой 18 основных и 6 ассоциированных стран-участниц.

Белград уже имеет договор с европейским ядерным центром CERN, однако сербские ученые ратуют за более тесное сотрудничество именно с ОИЯИ, что не удивительно – этот институт является признанным мировым лидером в области изучения сверхтяжелых элементов, подарившим миру несколько новых элементов таблицы Менделеева.

Именно тут проводятся исследования в отрасли радиационной биологии, и даже строится не имеющий аналогов в мире коллайдер NICA. Бюджет организации в 2019 году составил без малого 230 миллионов долларов.

В течение двух дней в Академии наук и искусств Сербии ученые и чиновники от Министерства образования, науки и технологического развития общались с коллегами из России. В состав многочисленной дубнинской делегации, которую возглавил вице-директор ОИЯИ профессор М.Г. Иткис, вошли руководители ведущих лабораторий и центров института.

В работе конференции приняли участие высшие должностные лица в области науки и образования балканской страны, в частности, в качестве спикера на пленарном заседании выступил глава сербского Минобра Младен Шарчевич.

«Объединенный институт является одним из крупнейших исследовательских центров в мире в области физики элементарных частиц, ядерной физики и радиационной биологии. Республика Сербия сотрудничает в области науки и исследований с учреждениями по всему миру, в том числе и CERN, так что наши исследователи могут участвовать в экспериментах в различных областях, что очень важно для развития их карьеры. Поэтому нам важно расширять и укреплять сотрудничество с Дубной», – сказал он.

Заместитель директора дубненского института Михаил Иткис рассказал о состоянии сотрудничества с сербскими коллегами. Так, в настоящее время четыре сербские исследовательские организации работают в составе международных групп над двенадцатью проектами. Проекты реализуются сотрудниками Института ядерной физики «Винча» на базе построенного с помощью дубнинских ученых ускорителе, Физического института Белградского университета и Университета Нови Сад. Кроме того, проводятся студенческие обмены и обучение молодых исследователей из нескольких научных и образовательных учреждений Сербии.

Большой интерес к взаимовыгодной работе есть и у ряда коммерческих структур Сербии: на базе ускорителей в ОИЯИ они могут создавать проекты, решающие довольно бытовые задачи, например, в области медицины или техники, реализовать которые в дальнейшем можно будет и в своей стране.

Специально для «ПолитНавигатора» вице-директор ОИЯИ профессор Михаил Иткис дал небольшое интервью.

– Михаил Григорьевич, у ОИЯИ достаточно большое количество партнеров, в том числе и среди европейских стран. Почему такое пристальное внимание уделяется сейчас Сербии?

М. И.: Мы хотим улучшить наше сотрудничество, упрочить его. Оно между нами уже давно, по крайней мере, уже последние 30 лет существует. Это важно и для нас, но и не менее важно для науки Сербии, потому что наш институт многофункциональный, работает в разных направлениях, это не моноинститут, как CERN, куда они также вступили. Поэтому наша главная задача, которая совпадает с желанием сербских ученых – чтобы страна вступила в ряды полноправных членов ОИЯИ и могла в кооперации с нами развивать и свою науку, и активно участвовать в исследованиях мирового уровня.

Кроме того, есть еще и чисто политические моменты – и они очень важные. Поскольку мы родственные славянские народы, партнеры и друзья, то должны вместе смотреть в будущее. А наука – это как раз то, что смотрит в будущее, минуя политику.

– А в каких направлениях реализуется самое интенсивное сотрудничество с Сербией?

М.И.: В первую очередь, мы хотим, чтобы возродилась серьезная наука в институте «Винча», потому что мы когда-то начинали с ними, и очень им помогли в начале 90-х годов. На основе той ускорительной установки «Тесла», которая была создана с помощью ОИЯИ они уже получают конкретные результаты, и мы хотим чтобы у них в полной мере этот проект был реализован.

-В Сербии много говорят о строительстве нового ядерного центра – какое участие Дубны в нем планируется, если этот проект начнет реализовываться?

М.И.: Я думаю, что здесь ключевыми фигурами будут наши эксперты в области создания ускорительной техники. Так как крайне важно правильно определить параметры будущего ускорительного центра – это главная задача, далее идет просто реализация, заказы. В этом плане ОИЯИ сильно может помочь в этом.

– Мы говорим об очень сложных для обывателя вопросах, и далеко не все могут понять, зачем тратить огромные деньги на все эти коллайдеры, ускорители, да и вообще на теоретическую, «чистую» науку… что это дает стране в итоге?

М.И.: Ну вот смотрите сами: в той же Дубне, во флеровской лаборатории (Лаборатории ядерных реакций – ред.) есть небольшие ускорители элементарных частиц, которые производят трековую мембрану: мы берем полимерную пленку и «обстреливаем» ее на ускорителе ионами, которые ее пробивают насквозь. Для чего она нужна? Китай ее интенсивно покупает, мы производим из нее плазмоферезаторы крови – это одновременно и разделение ее на фракции – плазму и другие, и очистка. А это уже медицине нужно. Это технологии будущего! Или можно привести в пример ускорители для протонной терапии онкологических заболеваний – мы активно участвовали в создании такого центра в Димитровграде. Ведь с помощью заряженных частиц можно убить раковые клетки в мозге, и при этом обойтись без операций.

Дальше – литио-ионные батарейки, которые сегодня везде используются. В нашей нейтронной лаборатории ведутся работы по улучшению их параметров – и не на проценты, а в разы. И это будет совсем новое слово в этой технологии. Как видите, то, чем занимается наш институт – это не только «чистая наука», но и большие прикладные разработки.

Это и есть научно-техническая революция, она ведь не только в IT сфере происходит, но и в прикладной физике. Соответственно, если в стране есть условия для такого рода исследований, она будет получать и немалую экономическую выгоду.

Своим видением ситуации поделился с корреспондентом нашего портала и директор Лаборатории физики Института ядерной физики «Винча» Петр Беличев.

«Эта конференция посвящена тому, чтобы познакомить специалистов ОИЯИ с сербскими коллегами, в том числе и из нашего института, чтобы дать возможность нашим ученым и нашим компаниям работать на основе инфраструктуры дубнинского института. У нас есть договор с CERN, но я непосредственно отвечаю за сотрудничество с ОИЯИ. Важно, что нынешняя конференция организована с большим участием Торгово-промышленной палаты Сербии, которая выступает в данном случае буфером между российским институтом и компаниями нашей страны, занимающимися ускорительными технологиями. Таких предприятий у нас более 20, и мы бы хотели, чтобы это взаимодействие было хорошо организовано.

Конечно, от нас не зависит вступление Сербии в ряды полноправных членов ОИЯИ, это вопрос нашего правительства, и в частности, Министерства образования, но мы бы очень этого хотели. Есть дорожная карта, и возможно, что через 2-3 года Сербия перейдет от ассоциированного членства к полноправному.

При этом для нашей страны тут есть и экономическая выгода. Все зависит от того, сколько компаний будет проводить серьезные разработки, в первую очередь прикладные. Это две линии – одна научная, и наши специалисты смогут работать в Дубне на их ускорителях, делать открытия и исследования. Другая – прикладная, коммерческая, для наших компаний, что работают в данной отрасли. Поэтому нам так важно, что сейчас наши коллеги из ОИЯИ здесь».