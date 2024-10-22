«Ядерный апостол» Караганов назвал ошибки России перед началом СВО

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Уже за несколько лет до начала СВО стало ясно, что Россия и Запад движутся к открытой конфронтации.

Об этом политолог Сергей Караганов заявил в интервью греческому ютуб-каналу The Duran, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия допустила несколько ошибок. Она опоздала с предъявлением ультиматума. Возможно, Россия была не готова использовать все имеющиеся у нее инструменты. И мы получили то, что получили. А именно затяжную войну, в которой уже погибло несколько (возможно два, это засекречено) миллионов украинцев и несколько тысяч русских солдат. Украинцы очень страдают. Они стали жертвами наших западных врагов, которые ведут себя абсолютно цинично и просто бросают людей в огонь», – сказал Караганов.

Он полагает, что теперь судьба украинцев уготована другим европейцам, но надеется, что этого сценария удастся избежать, если Россия использует «ядерный фактор».