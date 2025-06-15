Ядерный удар по Ирану и вмешательство США: Нетаньяху поставит Трампу мат в один ход

Катя Добрина.  
15.06.2025 16:45
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Общество, Политика, Провокации, Россия, США, ЯО


Риск применения Израилем ядерного оружия по Ирану довольно высок, но это будет означать войну на уничтожение и вмешательство США в конфликт.

Такой прогноз в эфире «Первого севастопольского» сделал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Риск применения Израилем ядерного оружия по Ирану довольно высок, но это будет означать войну...

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«Понятно, что 200 самолётов и близко не могли уничтожить военную составляющую Ирана. Чтобы победить такую страну, нужно совершать тысячу самолётовылетов в день на протяжении длительного периода, как это было в случае с Ираком и в первую войну, и в 2003 году, когда страна уже была сильно потрепана санкциями. У Ирана свежие силы, и страна самодостаточная, не жалеющая сил на военный бюджет. Понятно, что такая разовая акция не могла причинить Ирану ущерб, который не позволил бы ему ответить», – отметил военкор.

Он напомнил, что Израиль не самостоятелен в принятии подобных решений – и атаку на Иран был обязан согласовать с США. Но применить ядерное оружие по Ирану может и без согласования.

«Есть определённый риск, по крайней мере, соблазн, потому что Израиль себя зарекомендовал как достаточно смелое и не имеющее каких-либо ограничений государство. И не удивлюсь, если Израиль станет второй страной в мире, применившей ядерное оружие.

С другой стороны, ядерное оружие, особенно тактическое, довольно специфично и не имеет уникальную силу.

Поэтому Израиль, конечно, может применить ядерное оружие, но это не будет означать, что государство Иран перестанет существовать и перестанут существовать его вооружённые силы, — это просто будет означать войну на полное уничтожение, и вмешательство США станет просто неизбежным», – заключил Сапоньков.

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