Ядерный удар по Киеву более, чем реален – отец русофбки Сони Кошкиной

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Удары ВСУ западными дальнобойными ракетами по тылам на территории России лишь озлобят ее руководство и подстегнут к жесткому ответу.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые друзья, это озлобит Путина и, конечно, ядерные удары по Киеву более, чем реальны. А уж удары по промышленным центрам – само собой разумеющееся. То есть ответка последует незамедлительно. Товарищи дорогие, о чем мы говорим? Давайте ссылаться на президента, которому мы все верим. Он сказал, что превосходство на Донецком фронте снарядов – 2,2. Правда, до этого Сырский сказал 3 к 1, но пусть будет президент – 2,2. Ну если в два раза превосходство в снарядах, и через полгода превосходство армии будет в два раза – два миллиона человек набирает Путин, то о чем мы говорим?», – заявил Василенко.