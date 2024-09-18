Ядерный удар по Киеву более, чем реален – отец русофбки Сони Кошкиной

Анатолий Лапин.  
18.09.2024 12:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 516
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Удары ВСУ западными дальнобойными ракетами по тылам на территории России лишь озлобят ее руководство и подстегнут к жесткому ответу.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары ВСУ западными дальнобойными ракетами по тылам на территории России лишь озлобят ее руководство...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Уважаемые друзья, это озлобит Путина и, конечно, ядерные удары по Киеву более, чем реальны. А уж удары по промышленным центрам – само собой разумеющееся. То есть ответка последует незамедлительно. Товарищи дорогие, о чем мы говорим? Давайте ссылаться на президента, которому мы все верим. Он сказал, что превосходство на Донецком фронте снарядов – 2,2.

Правда, до этого Сырский сказал 3 к 1, но пусть будет президент – 2,2. Ну если в два раза превосходство в снарядах, и через полгода превосходство армии будет в два раза – два миллиона человек набирает Путин, то о чем мы говорим?», – заявил Василенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть