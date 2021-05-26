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26.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Оппозиция, Политика
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«Ягодки впереди». Белорусские майданщики угрожают президенту и умоляют Запад о помощи

Многочисленные объединения белорусских политэмигрантов, прозябающие в Европе, вдохновились резкой реакцией ЕС на инцидент с...

Многочисленные объединения белорусских политэмигрантов, прозябающие в Европе, вдохновились резкой реакцией ЕС на инцидент с ирландским самолетом, который произвел экстренную посадку в Минске из-за угрозы минирования. Во время проверки МЧС выяснилось, что на борту находится руководивший прошлогодними беспорядками в Белоруссии из Польши блогер Роман Протасевич, который был задержан.

На Западе представляют этот эпизод как силовой захват пассажирского лайнера. ЕС уже запретил полеты над своей территорией белорусских самолетов и рекомендовал авиакомпаниями не летать над Белоруссией.

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Беглые оппозиционеры радуются, что «Запад уже действует, чтобы помочь белорусам» и призывают к большей активности. Они оперативно собрались на встречу, по итогам которой выпустили в YouTube ролик, озаглавленный «Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста».

По форме видео напоминает так называемый «монтаж», который обычно читают дети на утренниках в детских садах и начальной школе. Каждый из участников встрече произносит по две фразы некоего общего заявления, главный смысл которого – просьба к Западу усилить давление на родную страну эмигрантов и ввести против нее новые санкции.

Ключевая цитата досталась давно живущему в Германии театральному режиссеру Николаю Халезину, который почему-то назван руководителем какого политического клуба.

«Разорвать все возможные экономические связи с режимом и государственными компаниями до победы демократии в стране. Провести правовую оценку действий режима, которые следует охарактеризовать как акты государственного терроризма. С учетом отказа Лукашенко от диалога с гражданским обществом созвать международную конференцию высокого уровня для разрешения внутриполитического кризиса в Белоруссии», – говорит Халезин.

Появляющаяся дважды в ролике самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская говорит об «открывшемся окне возможностей», супруга несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии Вероника Цепкало просит «не упустить момент».


Однако несмотря на громкое название ролик в целом производит то же впечатления беспомощности, как и все предыдущие действия белорусской политэмиграции. Видимо такого же мнения придерживаются и рядовые оппозиционеры, поэтому Валерий Цепкало решил их поддержать отдельным постом.

«Терпение, это пока лишь декларация объединения и совместных действий, чтобы поставить все точки – мы вместе до Победы! Ягодки впереди!», – написал он в своем телеграм-канале.

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