В Киеве осознали, что от США уже помощи не видать, а потому стали пилить бюджет на фортификационные сооружения. Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, у Киева уже весной были и тайно переданные «Атакамсы», и «Сторм шедоу». Швец напомнил, что на Украину приезжал советник президента США по нацбезопасности Салливан, позже были переговоры с главой Пентагона Остиным – оба в один голос предупреждали Киев о готовящемся наступлении на Харьковщину. При этом украинская сторона ни разу не спросила разрешения бить американским оружием по территории РФ в признанных Западом границах.

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«Особо не дёргались, потому что надежды на то, что республиканцы утвердят этот пакет было немного. А чего тогда дёргаться? Сооружения никто не строит, деньги уже разворовываются. …Можно было бы правильно всё распределить, но, судя по всему, это никому было не нужно. 10 мая в первый же день враг не пробивается с боями, не взламывает оборону ВСУ, её не было. Повторяется ситуация 24.02.22. …Возникла кризисная для ОП ситуация, которую надо было решать. И 13-го они обратились за помощью и потом обвинили, что её тут же не дали. Они 13-го впервые посчитали, что без разрешения американцев бить по территории врага невозможно. Это с тем, что враг начал наступление не корпусами, максимальное подразделение – рота. То есть по ротам из «Атакамс», да и из «Сторм шедоу» как-то не совсем, вот кассетные боеприпасы нормально пригодились», – говорит предатель.

«Надо было разрешение – понадобились «Фаберже», на которое плохой танцор мог свалить плохое исполнение. Байден 15 мая дал разрешение – с космической скоростью. На отработку деталей и окончательное решение, о котором сообщило Politico, ушло две недели. [В офисе Зеленского] запустили, что эти две недели всё и погубили», – сказал Швец.