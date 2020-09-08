Якобы похищенная белорусская оппозиционерка задержана на границе с Украиной

08.09.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которая вчера была объявлена похищенной, сегодня была задержана при попытке прорваться через границу.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал государственного телевидения Белоруссии.

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Колесникова и еще два члена координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов сегодня в 4 утра спокойно прошли пограничный контроль. Это подтверждает Госпогранкомитет Белоруссии.

Однако на дополнительном пункте проверки в деревне Александровка, выставленным в связи с усилением государственных границ, оппозиционеры запаниковали и решили прорываться.

«Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины. В итоге у Родненкова и Кравцова получилось сбежать, у Колесниковой – нет. Ее задержали прямо на границе, а беглецов ищут вместе с украинцами», – сообщает телеграм-канал.

Он также публикует видео якобы с телефона Кравцова, оброненного на границе. На нем оппозиционер заявляет, что принял решение на некоторое время покинуть Белоруссию.

Напомним, вчера сообщалось, что Колесникову силой запихнули в микроавтобус в центре Минска. После этого с ней, а также с Родненковым и Кравцовым исчезла связь. МВД заверяло, что ареста не производило и вечером приняло заявление о пропаже Колесниковой.