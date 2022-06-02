Якобы «уничтоженные» российские катера передали привет ВСУ из Севастополя

02.06.2022  12:53 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Украина
Новости Украины

Якобы уничтоженные во время атаки ВСУ на остров Змеиный в начале мая российские катера типа «Раптор» успешно доставлены в Севастополь и после короткого ремонта снова вступят в строй.

Об этом в своем блоге пишет автор энциклопедии Черноморского флота Андрей Бричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Якобы уничтоженные во время атаки ВСУ на остров Змеиный в начале мая российские катера...

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При этом на Украине заверяют, что катера не подлежат восстановлению.

«Проводили там соответствующие спасательные работы, поднимали катера те, которые были уничтожены вооруженными силами Украины. Есть информация, опираясь на данные наших военных.

Говорят, и я больше склоняюсь к этой версии, что таким образом они пытаются спасти то, что фактически спасти нельзя, но ставят на ремонт, пытаются отремонтировать и снова привлечь к выполнению боевых заданий, выполнению боевых действий против Украины, потому что, благодаря нашим Вооруженным силам, в частности ВМС, резервов у них нет», – заявил в эфире телеканала «Украина 24» спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.

Бричевский же публикует фотографии, на которых видно, что серьезных разрушений катера не получили.

«Как всегда, с течением времени «перемога» превращается в «зраду». Собственно, так же получилось и в этот раз! Широко разрекламированные украинской стороной видеокадры с турецкого убер-ваффе с поражением двух российских катеров типа «Раптор» в начале мая, громко озаглавленные как «Байрактары ВСУ затопили ещё 2 два катера РФ («Раптор») возле острова Змеиный!», собственно, не показывают нам то, что было дальше. А вот мы – показываем.

Дальше – оба противодиверсионных катера типа «Раптор» передают вам горячий привет из города-героя Севастополя, куда они прибыли на небольшой ремонт. Выгрузка одного катера – на снимке, второй катер – на палубе (виден его нос и ходовая рубка). И да – это именно те катера. «Байрактарам» – тем, что остались – привет!».

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