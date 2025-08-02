Яков Кедми: А что бы США сделали с Мексикой, если бы она делала то, что Азербайджан?
Азербайджан играет с огнём, провоцируя Россию в расчёте, что Москва слишком занята СВО и не сможет ответить Баку.
Об этом в интервью Alpha News заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если это приведет к конкретным действиям против России, к конкретным военным действиям, это будет та грань, которую Россия не сможет терпеть.
Они считают, что Россия не решится, что у России сил нет.
Что Россия сможет сделать? Вопрос в том, решится ли она на это. Россия может сделать в Азербайджане все, что она захочет. Никто ей не помешает.
А что бы США сделали с Мексикой, если бы она делала то, что Азербайджан? Все, что они хотят», – сказал Кедми.
Он указал, что Ильхам Алиев повторяет ошибки Украины и Финляндии.
«Очень часто было в истории, что страна недостаточно рассчитывала свои силы и шла на авантюры. Для нее это плохо заканчивалось. СССР в свое время предложил Финляндии отвести войска от Ленинграда. Финляндия отказалась. Это ей дорого обошлось. Хотя Россия не совсем удачно провела военную операцию.
Украина отказалась пойти на соглашение с Россией. Продолжает свою русофобскую политику. Где сейчас Украина, что от нее осталось, куда она катится?
Это два самых ярких примера, когда страна не рассчитывает свои силы и думает, что она может», – напомнил Кедми.
По его мнению, «Азербайджан играет с огнем».
«Азербайджана в истории не было никогда. Создал Азербайджан СССР. Грузия – была, Армения – была. Азербайджана никогда не было. Народ был под разными названиями. И сейчас большая часть азербайджанского народа живет в Иране, не в Азербайджане. Это результат исторического развития. Были народы, руководители которых делали неразумные шаги, переоценивая силы. Их народы за это расплачивались».
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