Яков Кедми: А что бы США сделали с Мексикой, если бы она делала то, что Азербайджан?

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Азербайджан играет с огнём, провоцируя Россию в расчёте, что Москва слишком занята СВО и не сможет ответить Баку.

Об этом в интервью Alpha News заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если это приведет к конкретным действиям против России, к конкретным военным действиям, это будет та грань, которую Россия не сможет терпеть. Они считают, что Россия не решится, что у России сил нет. Что Россия сможет сделать? Вопрос в том, решится ли она на это. Россия может сделать в Азербайджане все, что она захочет. Никто ей не помешает. А что бы США сделали с Мексикой, если бы она делала то, что Азербайджан? Все, что они хотят», – сказал Кедми.

Он указал, что Ильхам Алиев повторяет ошибки Украины и Финляндии.

«Очень часто было в истории, что страна недостаточно рассчитывала свои силы и шла на авантюры. Для нее это плохо заканчивалось. СССР в свое время предложил Финляндии отвести войска от Ленинграда. Финляндия отказалась. Это ей дорого обошлось. Хотя Россия не совсем удачно провела военную операцию. Украина отказалась пойти на соглашение с Россией. Продолжает свою русофобскую политику. Где сейчас Украина, что от нее осталось, куда она катится? Это два самых ярких примера, когда страна не рассчитывает свои силы и думает, что она может», – напомнил Кедми.

По его мнению, «Азербайджан играет с огнем».