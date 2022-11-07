Яков Кедми объяснил, почему стихли разговоры о взрыве «грязной бомбы»
Совсем недавно широко обсуждаемая в СМИ тема угроза взрыва на Украине «грязной бомбы» оказалась быстро забыта.
На это в интервью журналисту Александру Вальдману обратил внимание экс-глава израильской спецслужбы Натив Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Разговоры о грязной бомбе идут уже давно. Были попытки многих стран попытаться сделать что-то. Реально этого ни одна страна в мире не создавала, потому что это не имеет никакого военного значения.
Что такое эта грязная бомба? Это какой-то заряд, в котором находится определённое количество изотопа радиоактивного, который при взрыве распыляется, попадает в атмосферу, в почву и заражает её радиацией.
Все исследования, опыты, которые проводились с этими изотопами, привели к выводу, что военного эффекта они не производят. Период их полураспада очень короткий. Эффект от радиации очень слабый. Игра не стоит свеч.
О чём речь шла на Украине? Произвести заряд, который произведёт впечатление ядерного взрыва малой мощности тактической ядерной бомбы, приписав это России, и попытаться втянуть тем самым ещё больше НАТО и США в военный конфликт на Украине.
То есть весь эффект от этого был пропагандистским, не военным, не стратегическим. Можно назвать стратегически-пропагандистским, в отличие от иракской ядерной бомбы или сирийской, которые действительно реально могли бы нанести ущерб Израилю. Или о то, над чем думает и работает Иран. Там не о пропагандистском эффекте думают, а о реальных ядерных зарядах. Поэтому реакция Израиля была такая, как она была», – сказал эксперт.
Он обратил внимание, что в нынешнем же случае реакция России была совершенно другая.
«Вдруг все замолчали про эту грязную бомбу. Уже всё, никто ничего не говорит. После того, как министр обороны России поговорил с американским, британским, французским министрами обороны, и предупредил их: господа, мы знаем, что там делается, мы вас предупреждаем, что если вы попытаетесь это использовать в пропагандистских целях, не только для пропаганды, но и сделать практические шаги, то удар России будет непропорциональным.
А после этого он рассказал об этих разговорах всего-навсего министру обороны Китая и Индии и повторил им то, о чём предупредил основных западных министров обороны.
А через несколько дней вдруг неожиданно провелись срочные манёвры стратегических ядерных сил России – подводных, надводных, воздушных и стратегических ракет наземного базирования. Все использовали.
А манёвры – это репетиция войны. По сценарию войны, как она должна проходить. Штабные учения, то есть была разыграна на этих манёврах стратегическая война ядерным оружием России против стран НАТО и, прежде всего, США. Причём это не теоретически, это было практически – что, кто, как делает.
И всё, и вдруг все замолчали. Действия России против пропагандистской провокации оказались вполне соразмерными и эффективными», – объяснил Кедми.
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