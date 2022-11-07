Яков Кедми объяснил, почему стихли разговоры о взрыве «грязной бомбы»

Совсем недавно широко обсуждаемая в СМИ тема угроза взрыва на Украине «грязной бомбы» оказалась быстро забыта.

На это в интервью журналисту Александру Вальдману обратил внимание экс-глава израильской спецслужбы Натив Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разговоры о грязной бомбе идут уже давно. Были попытки многих стран попытаться сделать что-то. Реально этого ни одна страна в мире не создавала, потому что это не имеет никакого военного значения.

Что такое эта грязная бомба? Это какой-то заряд, в котором находится определённое количество изотопа радиоактивного, который при взрыве распыляется, попадает в атмосферу, в почву и заражает её радиацией.

Все исследования, опыты, которые проводились с этими изотопами, привели к выводу, что военного эффекта они не производят. Период их полураспада очень короткий. Эффект от радиации очень слабый. Игра не стоит свеч.

О чём речь шла на Украине? Произвести заряд, который произведёт впечатление ядерного взрыва малой мощности тактической ядерной бомбы, приписав это России, и попытаться втянуть тем самым ещё больше НАТО и США в военный конфликт на Украине.

То есть весь эффект от этого был пропагандистским, не военным, не стратегическим. Можно назвать стратегически-пропагандистским, в отличие от иракской ядерной бомбы или сирийской, которые действительно реально могли бы нанести ущерб Израилю. Или о то, над чем думает и работает Иран. Там не о пропагандистском эффекте думают, а о реальных ядерных зарядах. Поэтому реакция Израиля была такая, как она была», – сказал эксперт.