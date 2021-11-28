Яков Кедми критикует Россию за поддержку украинской промышленности

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина самостоятельно движется к катастрофе, но Москва вместо того, чтобы способствовать скорейшему краху «незалежной», продолжает искусственно поддерживать её экономику.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Зачем даже завтра как-то давить на Украину, она же сама гниёт и разрушается! Украина идёт от одной катастрофы к другой, и для этого ничего не нужно даже делать. А Россия к этому даже руку не приложила. Мало того, перевести рубильник в России или Белоруссии, и нет электричества на Украине», – сказал Кедми.

Он назвал ошибкой тот факт, что Москва продолжает поддерживать украинскую экономику.

«Россия продолжает поставлять кокс на Украину, она не даёт возможность украинской промышленности дохнуть, иначе не будет сталелитейной промышленности, а это последнее, что там осталось. Не нужно торопить, есть естественное развитие событий, и украинцы никуда не денутся» – сказал Кедми.