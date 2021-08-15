Яков Кедми: Украина закончит как Афганистан

15.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Ни Евросоюз, ни США не смогут остановить Россию, если в Кремле будет принято о силовом решении украинского вопроса. Западные союзники и их клиентура в этом случае спешно покинут Киев, как произошло в Афганистане при уходе оттуда американцев.

Об этом в эфире донецкого телеканала «Юнион» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если завтра Россия скажет «баста!», хлопнет по столу и решит делать то, что она делает – никто в мире, кроме соплей и плача о том, «ой, какие они нехорошие, эти русские», – пальцем не двинет. Ни на границах Украины, ни за океаном. Так что все, что происходит на Украине – это результат политики России, которая предпочитает решить проблему дипломатическим путем, а не силовым. Но за Украиной никто и ничего не стоит… Украина, полагаясь на поддержку Запада, идет прямо последовательно по дороге Афганистана. И так оно и закончится, это безобразие. Украина не является интересом ни США, ни стран Европы, кроме одного варианта – конфронтации с Россией. А конфронтация с Россией зависит от других вещей. Если конфронтация с Россией дойдет до той точки, в которой Россия скажет: «Хватит», они уберутся, поджав хвост, – так же, как это происходит сегодня в Афганистане, как это будет на Ближнем Востоке, как это было всегда в истории – и Вьетнам, и все остальное», – заявил Кедми.