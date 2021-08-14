Якубович против Шойгу. Разложение общества

14.08.2021, Москва, Александр Ростовцев

В минувший четверг на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМ глава Минобороны Сергей Шойгу предложил активно подключать к работам на магистрали студенческие стройотряды. Критиковать инициативу Шойгу вызвался дорвавшийся к власти в Москве и не так давно попавшийся на коррупции либерал Яков Якубович. Но обо всём по порядку.

Участие студенческих стройотрядов (ССО) в крупных инфраструктурных стройках страны – практика не новая. В советское время, с конца 1950-х, школу ССО прошли сотни тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали видными хозяйственными и политическими деятелями. В качестве примера можно привести действующего президента России и главу оборонного ведомства.

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Сергей Шойгу назвал строительство БАМ самым масштабным и дорогим инфраструктурным проектом в истории СССР, на котором работали сотни тысяч его соотечественников. Он отметил, что кто-то ехал на БАМ «за туманом и за запахом тайги», кто-то – за высоким заработком. Однако, заметил он, «и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории»: «Сейчас в этом смысле мало что изменилось. Здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги».

Надо заметить, что столь масштабное привлечение сил армии и гражданского населения к «стройке XXI» века в России не слыхивали со времён СССР, отчего одни успели отвыкнуть, а другие с подобной практикой сталкиваются впервые.

Отдельным политическим деятелям, плотно оседлавшим тему «либеральных ценностей и соблюдения прав человека», в возвращении практики участия стройотрядов в развитии страны мерещатся ГУЛАГ, вышки с колючей проволокой и толпы измождённых рабов, тюкающих кайлом вечную мерзлоту за лагерную пайку.

Эти деятели ожидаемо несогласны с базовой постановкой вопроса и пускаются в пространные рассуждения «да на чёрта нужна России эта стройка века».

Одним из таких «экспертов», выступивших с критикой Шойгу с площадки либерального «Эхо Москвы» стал глава муниципального округа Тверской, мундеп от партии «Яблоко» Яков Якубович.

Основные положения речуги либерального мундепа стоят того, чтобы их процитировать:

«Сергей Кужугетович уже попытался объявить о великой стройке века. Это про три города в Сибири, а лучше пять. По всей видимости, уважаемый глава списка Единой России не изучал никогда пространственное развитие. Вряд ли он знает, по каким законам возникают города. Наверное, не представляет себе, что такое конкурентные преимущества территории, не читал Наталью Васильевну Зубаревич, которая давно пишет в своих работах, что население России перетекает с востока на запад и с севера на юг уже несколько десятилетий и что сопротивляться этому контрпродуктивно и очень дорого».

По мнению «эксперта», никогда не посещавшего Россию дальше «Замкадья», потратить деньги налогоплательщиков на строительство в тундре или в тайге города-сада, в то время как доходы населения падают, — полное безумие.

«Мы давно уже вышли из индустриального периода, живем в постиндустриальном обществе на пороге четвертой промышленной революции и шестого технологического уклада», – изливает сок мозга либерашечка.

Инициативы Шойгу, мол, продиктованы ностальгией по советским комсомольским стройкам, а возможно, и временам, когда на эти стройки можно было отправлять сотни тысяч заключенных.

«Эта инициатива – ещё одно подтверждение того, что каждый должен заниматься своим делом: политики – политикой, экономисты – экономикой, государственники – государством. Врачи ведь не идут чинить трубы, а сантехники заниматься ремонтом сотовых телефонов. Вот также и люди, занимающиеся вопросами обороны, не должны влезать в те вопросы, в которых они не просто профаны, а, скорее, как слоны в посудной лавке». «При этом относясь с презрением к «этим яйцеголовым штатским, в жизни не державшим в руках винтовку». Все эти апелляции к пропахшим нафталином смыслам советского коллективизма уже выглядят не только смешными и абсурдными, но и опасными, учитывая на какое место претендует автор вышеупомянутых инициатив».

Как можно видеть из «экспертной» речи, её автор в полемическом задоре совершенно упустил из виду, что министр обороны Сергей Шойгу – в прошлом строитель с большим опытом работы, и уж в чём-чём, а в законах возникновения городов разбирается куда больше, чем любой представитель «креативного класса».

Что касается ссылок на труды Натальи Зубаревич, то выбор её в качестве ориентира автором статьи предельно понятен: простой поиск в интернете выдаёт массу ссылок, из которых следует, что мадам регулярно выступает с лекциями на тему «всё пропало» и «как страшно жить» в «Ельцин-центре» и прочих либеральных гадюшниках, в которых она призывает не противиться оттоку населения российских деревень и малых городов в крупные областные центры и столицы.

Вот только с обезлюдевшие территории Севера, Сибири и Дальнего Востока очень быстро превратятся в заброшку, прирастать богатствами которых России будет крайне затруднительно. А там, через какое-то время, определённые круги начнут раскачивать общественное мнение на предмет «кому нужны эти пустынные окраины» и «не лучше ли разрешить иностранному капиталу осваивать эти земли, а сами станем припеваючи жить на отчисления».

Якубович предлагает властям не тратить силы и средства на реиндустриализацию, а полностью перейти на постиндустриальный шестой технологический уклад и начать уже вкушать его плоды.

Подобные высказывания отдают глупостью и маниловщиной, поскольку постиндустриальная экономика – это вывод грязных и затратных производств за пределы страны, но не отказ от индустрии. Как мы могли прекрасно убедиться, Трамп, несмотря на многочисленные его завихрения, прекрасно осознал, что отказ от индустриальной экономики губит США, а толпы юристов, блогеров, брокеров и тренеров йоги неспособны вызвать рост экономики и противостоять всё новым и новым кризисам.

Опять же, отрицая советский опыт, мальчишечка забывает о базисе и надстройке. Индустрия – базис, без которого не может быть построен шестой технологический уклад. Без развитого машиностроения и приборостроения все потуги создать этот уклад будут сводиться к зависимости от тупого приобретения чужого оборудования вкупе со всеми причитающимися последствиями.

Пример яростной деиндустриализации Украины с переходом в «постиндустриальное общество» и «экономику обслуживания» прекрасно раскрывает будущее страны, выпавшей из технологической цивилизации.

Отдельно умиляют рассуждения о «яйцеголовых, в жизни не державших в руках винтовки» и «сантехниках, занимающихся ремонтом мобильных телефонов».

Если посмотреть, кто больше всех рассуждает из телевизора о проблемах экономики, военного строительства и социальных проблемах, то это практически сплошь люди творческих профессий, «уверенных, что творог добывается из вареников» (по версии Ильфа и Петрова).

Что интересно, Якубович со своими рассуждениями – типичный обитатель страны эльфов, никогда не державший в руках не то, что винтовки, но и тяжелее… авторучки, к примеру.

И тут мы вплотную подходим к тому, что есть такое этот самый Якубович Яков Борисович.

Родился в 1981 году в Москве. Школа, факультет кибернетики и аспирантура МИФИ (что лично меня сильно удручает, ибо это и моя «альма матер»), но по специальности не работает, а целых 10 лет учится на каких-то «курсах кройки и шитья», чтобы потом работать чиновником «по управлению рисками».

По понятным причинам, эльф почти ничего не знает об СССР и стройотрядах, в которых студенты не только ударно трудились, но и хорошо зарабатывали, что давало им возможность жить весь год без денежной помощи от родителей.

Что касается моего личного опыта, то бойцы ССО МИФИ не только хорошо зарабатывали, но также получали премии и туристические путёвки (круиз по Волге, поездки в ГДР и Югославию) за трудовую доблесть.

Там, где одним мерещатся вертухаи и вышки с колючей проволокой, там другие люди дружили, любили, приобретали полезные навыки и получали адекватное денежное вознаграждение.

Политикой Якубович заинтересовался в 2017 году, оседлав протестную волну против реновации и дорвавшись-таки до заветной муниципальной кормушки в сентябре того же года.

В декабре 2017 года Якубович решает, под его управлением муниципальный округ Тверской достиг высот постиндустриального процветания, отчего мундеп выписывает сам себе премию в 240 тысяч рублей. В документе также говорится, что проследить за тем, чтобы деньги были выделены мундепу Якубовичу должен сам мундеп Якубович.

Якубович попал в коррупционный скандал совместно с другим известным либералом Яшиным

Летом 2018 года были проведены праймериз партии «Яблоко» по выдвижению кандидата в мэры Москвы. Якубович согласился зарегистрироваться наряду с двумя десятками других выдвиженцев. После первого тура Якубович занял второе место и прошел во второй тур, где опередил Сергея Митрохина. Однако сразу после оглашения итогов праймериз глава муниципалитета отказался от выдвижения в пользу всё того же Митрохина.

Некоторые либеральные наблюдатели называют это решение Якубовича «непонятным» и утверждают, будто оно стало причиной обострения внутрипартийного конфликта, от которого на выборах московского мэра «яблочники» так и не выдвинули ни одного кандидата.

Злые языки, однако, утверждают, что в СМИ и блогосфере вращалось множество доказательств коррупционных делишек Якубовича, и тот попросту решил слиться от греха подальше, уступив место одиозному Митрохину.

В настоящее время Якубович решил, что созрел до выборов в Госдуму и вовсю пиарит свою «Умную» предвыборную программу, сводящуюся к тому, что количество и влияние силовиков необходимо существенно урезать, запретить им прикасаться к участникам любых протестов и выступлений, а также преследовать «особо ретивых».

Помимо прочего, Якубович не скрывает своих симпатий к методам Навального и носится с идейкой вывести полицию из подчинения Росгвардии, передав её в ведение муниципальных органов и сделав полицейские должности выборными.

Не он первый, не он последний. В начале «святых девяностых» уже были деятели, кричавшие о преобразовании милиции по образу и подобию американских шерифов, но тема быстро заглохла с началом разгула бандитизма и терроризма. Якубович, как видно, в детстве пересмотрел голливудских фильмов, ментально застряв в эпохе «раннего ельцинизма».

По сути, критиковать Шойгу вылез никто и звать никак. Напыщенный ноль, случайно пролезший в муниципальную власть, в упор не понимающий, что Минобороны под руководством Шойгу неоднократно доказало на практике способность гораздо эффективнее решать важные государственные задачи, в отличие от чиновников других ведомств.

Возможно, тонкую душевную организацию Якубовича сильно травмировала не столько инициатива Сергея Шойгу привлечь студенческие стройотряды к реконструкции БАМа, сколько недавнее заявление министра обороны о «разложении общества».

Что ж, вброс мундепа на площадке «Эха Москвы» как раз хорошо показывает, какая именно часть общества продуцирует это самое разложение. Ничтожная, поверхностная, не имеющая ни профессии, ни полезных социальных навыков, но зато бесконечно убеждённая в своей элитарности и правоте.

В заключение приведём несколько наиболее грамотных отзывов людей, знающих «о вкусе устриц» не по рассказам.

«Ахинею написали, Яков Борисович. Не Вам критиковать студенческие строительные отряды. Вы родились позже, чем они были. Я в студенчестве в 80-е годы каждое лето летал в Сибирь в стройотряд. Мы строили и сельхозобъекты, и малоквартирные жилые дома, и дороги Я за 40-45 дней ненормированного труда зарабатывал по 2.5 – 3 тысячи рублей. Это во времена, когда инженер получал 120 руб. в месяц. Я знаю, как заливать бетон, как класть кирпич, как сваривать металл, как ставить брусовой дом, я вожу любую строительную технику от бульдозера до автокрана. Сравнивать это с ГУЛАГОМ – верх подлости и тупости. Студенты, Яков, приобретали в стройотрядах навыки рабочих профессий, что им очень сильно помогало в дальнейшем на инженерных должностях. Вы этого не знаете, Яков, потому что всю жизнь стремились стать чиновником – человеком, мало приспособленным к ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМУ труду».

«Не нравятся стройки? Ну еще бы, яблочники ведь захудалой сарайки нигде не возвели еще. Только и способны кричать что «бюджетные деньги» нужно раздать. А стройка такого масштаба шевельнет сотни производств и даст заработок миллионам россиян. Они будут зарабатывать деньги, а не ждать бюджетных подачек. «Яблоко» далеко от этого. Сгнило давно».

«И это пишет человек, который собирается идти в Государственную Думу от жителей Москвы: ни от гастарбайтеров, ни от приезжих ростовчан типа меня, а от москвичей, коренных москвичей! Дорогие москвичи, вы против строительства городов в Сибири? Вы за то, чтобы единственным местом достойного заработка и жизни в нашей стране была Москва?».